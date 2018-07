Tour 2018 | Cort Nielsen vince a Carcassonne | Thomas resta in giallo

CLASSIFICA Tour DE FRANCE 2018/ Geraint Thomas difende la maglia gialla : nessuna novità in vetta (15^ tappa) : CLASSIFICA TOUR de FRANCE 2018: al via della 15^ tappa Geraint Thomas conserva la maglia gialla su Chris Froome e Tom Dumoulin, scatti avanti di Alaphilippe e Sagan nelle altre graduatorie(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 18:12:00 GMT)

Tour de France 2018 : le altre classifiche. Peter Sagan aumenta ancora il margine : Andiamo a scoprire le altre classifiche del Tour de France 2018 dopo la quindicesima tappa. Maglia Verde 1 Peter Sagan 111 BORA – HANSGROHE 452 PTS – – 2 ALEXANDER KRISTOFF 95 UAE TEAM EMIRATES 170 PTS – – 3 ARNAUD DEMARE 151 GROUPAMA – FDJ 133 PTS – – 4 JOHN DEGENKOLB 194 TREK – SEGAFREDO 128 PTS – – 5 GREG VAN AVERMAET 87 BMC RACING TEAM 115 ...

Tour de France 2018 : ancora Astana in fuga! Trionfa Magnus Cort Nielsen. Resta in giallo Thomas : Altra frazione tranquilla in chiave classifica generale per quanto riguarda il Tour de France 2018. La quindicesima tappa, 181 km da Millau a Carcassonne, era incentrata sul Massiccio Centrale, ma con un’altimetria particolare che non concedeva grande spazio ad azioni importanti. La fuga ancora una volta è andata a giocarsi la vittoria, con i big che oggi si sono gestiti in vista dell’ultima durissima settimana di Grande Boucle sui ...

Classifica Tour de France 2018 : Geraint Thomas conserva la maglia gialla - Froome e Dumoulin lo inseguono : Tutto immutato dopo la quindicesima tappa del Tour de France 2018. Geraint Thomas (Team Sky) resta saldamente in maglia gialla alla vigilia del giorno di riposo che prederà i Pirenei. Il gallese è inseguito dal compagno di squadra Chris Froome e dall’olandese Tom Dumoulin (Team Sunweb). 4° il sorprendente sloveno Primoz Roglic, più staccati il Francese Romain Bardet ed il colombiano Nairo Quintana. Classifica GENERALE Tour DE France 2018 ...

DIRETTA/ Tour de France 2018 streaming video e tv : verso il gran finale! (15^ tappa) : DIRETTA Tour de France 2018: info streaming video e tv della 15^ tappa della grande Boucle, da Millau fino a Carcassone, dove la corsa domani riposerà.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:10:00 GMT)

Tour de France 2018 - domani (23 luglio) giorno di riposo a Carcassonne. Si ricomincia martedì 24 luglio con i Pirenei : Il Tour de France 2018 giunge al secondo giro di boa. La settimana che si sta per concludere ci ha consegnato un quadro generale della classifica in vista dei Pirenei, che verranno già affrontati martedì prossimo (24 luglio). Di fondamentale importanza sfruttare al meglio la giornata di riposo a Carcassonne domani (lunedì 23 luglio) per recuperare le energie lasciate sul trittico alpino e sul Massiccio Centrale. Dalla stessa città ...

Diretta/ Tour de France 2018 streaming video e tv : Grellier in avanti - bene Sagan (15^ tappa) : Diretta Tour de France 2018: info streaming video e tv della 15^ tappa della Grande Boucle, da Millau fino a Carcassone, dove la corsa domani riposerà.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 16:07:00 GMT)

Tour 2018 - la tappa di oggi Millau Carcassonne in diretta LIVE : La seconda settimana del Tour de France 2018 si chiude con un'altra frazione molto impegnativa, la Millau-Carcassonne di 181,5 km , valida come 15tappa . Spicca l'inedita ascesa al Pic de Nore, 12,3 ...

Diretta/ Tour de France 2018 streaming video e tv : gruppo maglia gialla al comando (15^ tappa) : Diretta Tour de France 2018: info streaming video e tv della 15^ tappa della Grande Boucle, da Millau fino a Carcassone, dove la corsa domani riposerà.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 14:05:00 GMT)

Beach volley - World Tour 2018 Haiyang. Austra e Usa trionfano nel 3 Stelle cinese : le prime volte dei “veterani” Seidl e Day : Austria, un po’ a sorpresa, tra gli uomini e Stati Uniti in campo femminile (con tre coppie tra le prime quattro) trionfano nel torneo 3 Stelle di Haiyang che laurea campioni gli austriaci Seidl/Waller, al loro primo successo nel circuito mondiale, tra gli uomini e le statunitensi Betsi Metter Flint, al terzo successo in carriera nel World Tour ed Emily Day, finalmente vittoriosa nel World Tour dopo la bellezza di 72 tornei.- In campo ...

Laura Pausini al Circo Massimo - centinaia di fan in trepidante attesa per il World wide Tour 2018 : Circo Massimo chiuso al traffico, ma gremito di fan. Il 21 e 22 luglio Roma ospita Laura Pausini e il suo World wide tour 2018. E’ stata la prima donna a calcare il palco dello Stadio San Siro nel 2007, e ora sarà la prima donna a esibirsi nella storica arena della Capitale. Tanta emozione e fan provenienti da tutta Italia fin dalle primo pomeriggio per ascoltare Laura Pausini. L'articolo Laura Pausini al Circo Massimo, centinaia di fan ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : Millau-Carcassonne - tappa da colpi di mano. Favoriti all’erta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quindicesima tappa del Tour de France 2018, 181 km da Millau a Carcassonne. Altra frazione insidiosa sul Massiccio Centrale, con un percorso che favorisce gli attaccanti e ci potrebbero essere dei colpi di mano. Nella prima parte ci sarà infatti un continuo saliscendi con diversi corridori che proveranno a far partire una fuga. Nel finale si affronterà poi l’inedita salita del Pic de Nore. Un GPM di ...

Diretta/ Tour de France 2018 streaming video e tv : chi saranno i favoriti al via? (15^ tappa) : Diretta Tour de France 2018: info streaming video e tv della 15^ tappa della Grande Boucle, da Millau fino a Carcassone, dove la corsa domani riposerà.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 10:12:00 GMT)

Tour de France 2018 : percorso e altimetria 16^ tappa con Col de Menté e Portillon : Dopo il giorno di riposo, il Tour de France ripartira' da Carcassonne [VIDEO]per affrontare la 16ª tappa nella giornata di martedì 24 luglio 2018. La frazione di 218 Km portera' i corridori fino a Bagnères-de-Luchon, con 3 GPM ravvicinati nella parte conclusiva. Finalmente, dunque, arriveranno i Pirenei, che saranno protagonisti della corsa per alcuni giorni, prima dell'arrivo finale a Parigi. Gli atleti in lotta per la maglia gialla torneranno ...