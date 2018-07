Torna a San Gimignano il premio alla Canzone d' Autore con un omaggio a Rino Gaetano

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : Bourg d’Oisans-Valence. Tornano in scena i velocisti - Sagan scalpita : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tredicesima frazione del Tour de France 2018. La tappa di oggi prevede 169,5km pianeggianti da Bourg d’Oisans a Valence, ad eccezione di due Gran Premi della Montagna (uno di terza e uno di quarta categoria) che tuttavia non dovrebbero mettere in dubbio un arrivo in volata. Peter Sagan ormai ha ipotecato la maglia verde, il campione del Mondo infatti vanta 210 punti in più di Alexander ...