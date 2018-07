Torino | Zaza si prende tempo e aspetta la chiamata

Torino - il Nizza su Niang : chance Zaza : INVIATO A BORMIO - Qualcosa si sta muovendo anche in avanti. Siamo, per l'attacco, ancora alle fasi iniziali, ma si sono registrati dei contatti. Tutto ruota attorno a Balotelli perché l'azzurro si ...

Zaza - sì al Torino : gradimento per una coppia da sogno con il Gallo : Torino - Una certezza: Simone Zaza apre al Toro . Lo ha fatto sapere a chi di dovere, manifestando un gradimento all'eventuale opzione granata che non era così scontato, considerando che gioca in un ...