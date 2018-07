Torino | tris al Renate | in rete anche Damascan

calcioweb.eu

(Di domenica 22 luglio 2018) Ilcontinua la preparazione in vista della prossima stagione, la squadra granata in campo contro il, 3-0 il risultato finale e nuove indicazioni per il tecnico Walter Mazzarri. La partita si sblocca nella ripresa, inper i granata Edera, Butic e. Reti: 4′ st Edera, 15′ st Butic, 29′ st(3-5-2): Ichazo (27′ st Rosati); Bremer, Ferigra (19′ st Nkoulou), Izzo (10′ st Moretti); De Silvestri (10′ st Gilli), Acquah (19′ st Baselli), Rincon (10′ st Meite), Kone (1′ st), Ansaldi (1′ st Parigini); Edera (25′ st Iago Falque), Butic (19′ st Belotti). A disposizione: Fiordaliso, Bianchi, Sirigu, Adopo. Allenatore: Mazzarri.: Romagnoli, Frabotta, D’Alena, Teso, Doninelli, Gomez, Piscopo, Saporetti, Vannucci, Jawo, Spagnoli. A disposizione: Cincilla, De Stefano, Rossetti, Pattarello, Rada, Rankovic, Castria, Finocchio, Pennati, ...