Torino-Renate 3-0 | primo gol per Damascan

Torino - tris al Renate : in rete anche Damascan : Il Torino continua la preparazione in vista della prossima stagione, la squadra granata in campo contro il Renate, 3-0 il risultato finale e nuove indicazioni per il tecnico Walter Mazzarri. La partita si sblocca nella ripresa, in rete per i granata Edera, Butic e Damascan. Reti: 4' st Edera, 15' st Butic, 29' st Damascan Torino (3-5-2): Ichazo (27' st Rosati); Bremer, Ferigra (19' st Nkoulou), Izzo (10' st Moretti); De Silvestri (10' st ...