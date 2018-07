Tokyo 2020 - scelti i nomi delle mascotte di Olimpiadi e Paralimpiadi : Miraitowa e Someity sono i nomi delle mascotte delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020 Si chiama Miraitowa la mascotte delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il nome, svelato oggi dal Comitato organizzatore, nasce dalla fusione delle parole futuro (mirai in giapponese) ed eternità (towa). La mascotte delle Paralimpiadi è stata invece chiamata Someity, un omaggio al fiore di ciliegio giapponese (someiyoshino) e un gioco di parole ...

Pugilato : Vincenzo Mangiacapre passa professionista ma resta militare verso Tokyo 2020 : Novità per la boxe italiana. Vincenzo Mangiacapre sarà il primo pugile appartenente a un gruppo sportivo militare (Fiamme Azzurre) a passare professionista. Sarà dunque protagonista su più campi il nativo di Marcianise: il 10 agosto ci sarà l’esordio tra i pro nei pesi welter, nel frattempo però continuerà a combattere anche per quanto riguarda le World Series of Boxing. Mangiacapre, 29enne, vanta in carriera tre fondamentali medaglie di ...

Novità per Pechino 2022 : più quote rose e 7 nuovi eventi. Approvati gli orari delle gare di Tokyo 2020 : "L'appeal universale del programma delle sessioni, combinato con il debutto di numerosi eventi e sport, renderà emozionanti le Olimpiadi per gli appassionati di sport di tutto il mondo". Eventi ...

Baseball - obiettivo Tokyo 2020. Malagò : 'Sarà difficile ma è importante esserci' : In Italia abbiamo un record particolare - ha aggiunto - Il Coni supervisiona circa 400 discipline di oltre 100 sport. Il Baseball è senza dubbio tra le più importanti e per noi è fondamentale giocare ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Settebello - ora servono delle risposte. Inizia l’avvicinamento a Tokyo 2020 - vietato sbagliare : La delusione dei Mondiali di Budapest 2017, un risultato non di certo sperato nella nuova Europa Cup di quest’anno e la controprestazione arrivata ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona il mese scorso. Nelle ultime competizioni ufficiali, nel post Rio 2016, quando gli azzurri riuscirono a raggiungere una spettacolare medaglia di bronzo, il Settebello non è riuscito più ad esprimere il proprio gioco e ad ottenere risultati di rilievo. Il ...

Atletica - Fabrizio Donato : “Voglio la sesta Olimpiade! Con Howe ho fatto il piano Tokyo 2020 - la scelta dei 200…” : Andrew Howe ha ormai abbanDonato la carriera di lunghista, è tornato ai 200 metri e i primi riscontri sono soddisfacenti: il 20.47 corso settimana scorsa a Rieti vale il minimo per gli Europei che si disputeranno a Berlino a inizio agosto. Il laziale aveva iniziato un percorso con Fabrizio Donato, bronzo nel triplo alle Olimpiadi di Londra 2012, con la convinzione di poter tornare a essere competitivo nel lungo, disciplina in cui ha vinto anche ...

Triathlon - World Series Amburgo 2018 : continua la corsa verso Tokyo 2020. In palio il titolo iridato nella staffetta mista : Anche qui i favori del pronostico sono tutti per la triatleta delle Bermuda Flora Duffy, campionessa del mondo in carica e vincitrice di questa sprint nell'ultima stagione. nella staffetta mista , in ...

Triathlon - World Series Amburgo 2018 : continua la corsa verso Tokyo 2020. In palio il titolo iridato nella staffetta mista : continua la corsa del Triathlon verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: prossima tappa delle World Series sarà quella di Amburgo, in Germania, che andrà in scena tra domani e domenica. Sabato 14 infatti sarà la volta delle prove individuali, maschile e femminile, mentre il giorno seguente sarà in palio il titolo mondiale nella staffetta mista. nella gara maschile, che scatterà domani alle 16.40, sarà in gara per l’Italia il solo Delian Stateff, ...

Pallanuoto - Europei 2018 : un Settebello che si affida alle sue stelle per continuare a crescere verso Tokyo 2020 : Pochi giorni e sarà diramata da Sandro Campagna la lista ufficiale dei convocati verso gli Europei di Barcellona di Pallanuoto maschile che scatteranno ad inizio settimana prossima. La rosa degli azzurri è praticamente quella vista e rivista nelle ultime stagioni, con due aggiunte di grandissima qualità: i nuovi arrivi sono quelli di Gonzalo Echenique e Guillermo Molina, entrambi recchelini, che da pochi mesi hanno avuto il passaporto italiano e ...

Sollevamento pesi - Olimpiadi Tokyo 2020 : cosa cambia per l’Italia con le nuove categorie di peso? Rivoluzione per Mirco Scarantino : Il Sollevamento pesi ha subito una vera e propria Rivoluzione nelle ultime ore con la modifica delle varie categorie di peso che entreranno in vigore nell’immediato e che saranno dunque protagoniste alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La IWF ha introdotto dieci categorie per sesso ma soltanto sette assegneranno medaglie a cinque cerchi. Uno stravolgimento radicale che cambierà le carte in tavola e che inciderà pesantemente anche in casa ...

Sollevamento pesi - RIVOLUZIONE! Nuove categorie di peso - cambia tutto verso Tokyo 2020. Davvero il doping verrà estirpato? : Inizia una nuova era per il Sollevamento pesi. Uno sport zavorrato nell’ultimo decennio da casi di doping a catena che hanno portato alla squalifica di intere Nazionali, su tutte Russia e Cina. Il Consiglio di Amministrazione della IWF (la Federazione Mondiale) ha stabilito una completa rivoluzione delle categorie di peso, rimaste immutate negli ultimi 25 anni. Le classi passano così da otto a dieci, ma solo sette di queste saranno ...

Skateboard : clamorosa partecipazione di Shaun White a Tokyo 2020? : Ha del clamoroso la decisione di uno dei più importanti sportivi invernali in circolazione: lo snowboarder Shaun White. Il 31enne statunitense, tre volte medaglia d’oro olimpica, ha deciso di voler cambiare stagione. Proverà infatti a giocarsi le sue possibilità nelle Olimpiadi estive di Tokyo 2020, dove entrerà in scena la nuova disciplina dello Skateboard. “Lo amo troppo” le sue parole ad ESPN. “E se potessi fare il ...

Karate - Olimpiadi Tokyo 2020 : gli azzurri in lizza per la qualificazione ai Giochi : Adesso si fa sul serio. Cardin, Busato, Busà, Semeraro, Bottaro, Crescenzo, D’Onofrio: è molto probabile che saranno loro, salvo clamorose sorprese, i portabandiera del Karate azzurro nel Budokan di Tokyo. Certo, la certezza arriverà solamente dopo il 20 giugno 2020, data in cui si chiuderanno ufficialmente le qualificazioni per le Olimpiadi, ma dopo Istanbul e soprattutto dopo i Giochi del Mediterraneo i risultati lasciano ben sperare. I punti ...