The Vampire Diaries e The Originals al Comic-Con nel trailer di Legacies | anche i figli

Paul Wesley dice addio a Stefan di The Vampire Diaries al Comic-Con 2018 : “In Tell Me a Story sarà un uomo vivo - è tutto diverso” : La prima giornata del Comic-Con 2018 è sempre un po' placida e pacata ma i fan di The Vampire Diaries hanno trovato ugualmente pane per i loro denti e non solo per la presenza di Kat Graham pronta al grande salto di qualità con il nuovo film delle Tartarughe Ninja, ma per la presenza di Paul Wesley. Per la prima volta l'attore torna a San Diego e dopo 10 anni non è stato sul palco per parlare di vampiri e del rapporto tra Stefan, Damon ed ...

The Vampire Chronicles di Anne Rice diventa una serie tv per Hulu : C’è già una sceneggiatura, oltre che una lunghissima saga letteraria, l’autore – la straordinaria Anne Rice – dei libri pienamente nel progetto e due produttori del calibro di Paramount Television e Anonymous Content, mancava a The Vampire Chronicles solo una casa dove andare in onda. Ora c’è anche quello grazie all’accordo con Hulu (attualmente impegnata con The Handmaid’s Tale e anche con l’attesissimo ...

Nathalie Kelley sconvolge i fan di Dynasty 2 : il “diavolo” di The Vampire Diaries dice addio alla serie? : Sono notizie sconvolgenti quelle che arrivano dagli Usa e, in particolare, dal prossimo set di Dinasty 2: Nathalie Kelly non tornerà, o almeno così sembra. Il bel diavolo di The Vampire Diaries, colei che ha saputo tenere con le spalle al muro i fratelli Salvatore conquistando il pubblico The CW, aveva trovato posto proprio nel reboot della famosa serie ma, a quanto pare, la sua avventura è già finita. Nel finale della prima stagione, il ...

Paul Wesley torna in tv dopo The Vampire Diaries : Kevin Williamson lo ha convinto con Tell Me a Story : Non è la prima volta che parliamo di questa nuova serie tv firmata da Kevin Williamson e oggi torniamo a farlo perché Paul Wesley sarà uno dei protagonisti. L'oscuro thriller CBS ha convinto la star di The Vampire Diaries a tornare in tv dopo due anni, nuovamente alla corte di Williamson (papà di The Vampire Diaries) e ritrovando sul set un'altra eroina delle serie The CW e, in particolare, di The Originals, Daniele Campbell. La star di ...

Ian Somerhalder a caccia di vampiri in V-Wars : i dettagli sulla serie Netflix con Damon Salvatore di The Vampire Diaries : Ian Somerhalder da vampiro a cacciatore, o quasi, per Netflix e la nuova V-Wars. Non sono ancora iniziate le riprese della nuova serie che vedrà come protagonista l'amato Damon Salvatore di The Vampire Diaries ma quello che è certo è che le novità non mancano. Proprio in questi giorni sono stati annunciati altri nomi che faranno parte del cast della serie tratta dal libro di Jonathan Maberry. In particolare, si tratta di un volto noto di ...

The Vampire Diaries torna in tv con un misterioso incontro : tutte le novità sulla serie più amata : Ian Somerhalder, Paul Wesley e Nina Dobrev sono pronti a far rivivere storiche emozioni ai fan di The Vampire Diaries. La serie più amata degli ultimi dieci anni torna finalmente in tv ma non per una sorta di revival o di reboot (speriamo non accada mai) ma per quella che potrebbe essere una maratona o un recap per chi vorrà ricordare i momenti più belli. A compiere l'ennesimo miracolo sarà La5 che dal 31 maggio prossimo (sembra per tutta ...

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2? "Una scelta ovvia" per Paradox : Quando Paradox annunciò l'acquisizione del franchise di World of Darkness il pensiero di molti è inevitabilmente andato a Vampire: The Masquerade - Bloodlines, un titolo ormai "vecchio" di 14 anni che nonostante tutto ha ancora qualcosa da insegnare anche a parecchi giochi moderni. Un franchise che molti fan sperano di rivedere ma il cui ritorno sembrava solo un sogno. Un sogno la cui realizzazione pare però molto concreta.Discutendo con ...

Legacies - lo spinoff che farà sognare i fan di The Vampire Diaries : Legacies, la trama dello spinoff di The Vampire Diaries e The Originals – Un grande regalo per i fan delle serie Tv a tema vampiri che hanno detto addio ai loro eroi negli ultimi mesi. Il secondo show è in via di conclusione e affronta in questi giorni gli episodi del suo ultimo capitolo. The CW promette però di rimettere al centro una delle tematiche fantasy, drama e teen del suo palinsesto. Legacies promette infatti di ritornare a ...