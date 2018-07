Terza fascia Ata - graduatorie in uscita : dove visualizzare il punteggio : Le graduatorie provvisorie di Terza fascia Ata sono in via di pubblicazione in queste settimane. Esse sono già disponibili e visibili in alcune province ma in tante altre no, anche a causa di sospensioni o rinvii. Tra i candidati si registrano però difficoltà nella visualizzazione del proprio punteggio e quindi delle graduatorie. Di seguito le […] L'articolo Terza fascia Ata, graduatorie in uscita: dove visualizzare il punteggio proviene ...

Ata - graduatorie di Terza fascia : stop alle pubblicazioni - si riparte in diverse province : Nelle ultime ore molti Uffici Scolastici Provinciali hanno emanato avvisi che prevedono la sospensione delle pubblicazioni relative alle graduatorie provvisorie di terza fascia Ata. Probabilmente nei prossimi giorni si prora' a diramare tali note ministeriali. Il motivo dello 'stop' alle pubblicazioni in diverse province [VIDEO] è che sono stati registrati errori nel sistema informativo, ovvero nell'elaborazione dei dati, soprattutto per il ...

Ata - graduatorie di Terza fascia : nuove pubblicazioni nelle province e nota Miur : Ancora ritardi nella pubblicazione delle graduatorie di terza fascia Ata, per cui il Miur, tramite nota numero 31020 del 5 luglio, ha sollecitato gli uffici degli ambiti territoriali a provvedere ad autorizzare la pubblicazione delle provvisorie, di modo che i candidati possano consultare la propria posizione in graduatoria. Anche se a rilento le pubblicazioni proseguono [VIDEO] e così si continua ad aggiornare il quadro delle province in cui ...

Terza fascia Ata - prosegue la pubblicazione delle graduatorie : ancora poche province : La pubblicazione delle graduatorie di Terza fascia Ata prosegue e il quadro delle province si aggiorna, ma continua a rimanere incompleto [VIDEO]. Dalla scorsa settimana iniziano a essere note ai candidati di Terza fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario le posizioni in graduatoria e i relativi punteggi. Questa rappresenta una fase importante dal momento che riscontrando eventuali errori nell'attribuzione del punteggio da parte ...

Ata - ritardi nell'uscita delle graduatorie di Terza fascia : quadro province incompleto : Questa settimana sarebbero dovute uscire le graduatorie provvisorie di terza fascia Ata, secondo le date indicate dal Miur nella nota 23718, del 17 maggio scorso. Così è stato ma solo per alcune province. La nota prevedeva, infatti, la prenotazione massiva [VIDEO] da parte degli Uffici Scolastici territoriali delle graduatorie provvisorie, dal 15 giugno. Ad oggi non ci sono nuove indicazioni da parte del Miur ma è molto probabile che ci siano ...

Docenti della Terza fascia alla politica : normate il settore : I Docenti precari della terza fascia chiedono che la politica si faccia latrice della loro richiesta di intervenire a livello normativo per sanare il caos generato dalla giustizia amministrativa. La situazione che sta vivendo questa categoria di Docenti è analoga in tutto e per tutto a quella dei diplomati magistrali contrapposti ai Docenti storici delle […] L'articolo Docenti della terza fascia alla politica: normate il settore proviene ...

Graduatorie di Terza fascia Ata : pubblicazione da metà giugno - i dettagli Video : Nei giorni scorsi il Miur ha emanato una nota numero 23718 del 17/05/18 [Video], indirizzata agli Uffici Scolastici Regionali con cui si sollecitavano gli istituti scolastici a procedere nei lavori di verifica sui dati dei candidati di terza fascia Ata. Lo scopo è quello di riuscire ad avere la pubblicazione delle nuove Graduatorie, provvisorie e definitive, in tempi brevi e fare in modo che da settembre 2018 si possa attingere da esse per le ...

Ata Terza fascia - ufficiale : ecco le date del Miur sulle graduatorie Video : I candidati di terza fascia Ata attendono la pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Arrivano finalmente le prime notizie ufficiali da parte del Miur sulle date che gli Uffici scolastici provinciali Usp devono re relativamente alla pubblicazione delle graduatorie del personale di terza fascia Ata [Video]. Il primo Usp ad aver pubblicato nel proprio sito è stato quello di Bari. Di to i dettagli sulla circolare ministeriale che interessa ...