Terrorismo - uomo arrestato a Londra : Londra, 22 LUG - E' stato incriminato oggi da Scotland Yard, con l'accusa di aver "pianificato un atto di Terrorismo", il 43enne londinese Ravi Mendis arrestato venerdì nella zona sud della capitale ...

Germania : incubo Terrorismo - uomo armato di coltello ferisce 8 persone su bus : E' ancora presto per capire quale sia il motivo che ha spinto un uomo ad accoltellare i passeggeri di un autobus a Lubecca, nel nord della Germania, ma torna l'incubo terrorismo sul territorio tedesco.

Tre carabinieri hanno cercato di incastrare per Terrorismo un uomo ghanese : Lo hanno aggredito, gli hanno messo in casa armi e testi in arabo per far credere che appartenesse all'ISIS, ma sono stati scoperti The post Tre carabinieri hanno cercato di incastrare per terrorismo un uomo ghanese appeared first on Il Post.

Terrorismo - fermato un uomo a Napoli : è accusato di legami con l'Isis : Terrorismo, fermato un uomo a Napoli: è accusato di legami con l'Isis Nel corso dell'operazione sarebbe emerso che il 34enne, originario del Gambia, avrebbe dovuto compiere un attentato in Spagna o in Francia. Sarebbe stato addestrato in una zona desertica della Libia Parole chiave: ...

Terrorismo - fermato un uomo a Napoli : è accusato di legami con l'Isis - : Nel corso dell'operazione sarebbe emerso che il 34enne, originario del Gambia, avrebbe dovuto compiere un attentato in Spagna o in Francia. Sarebbe stato addestrato in una zona desertica della Libia

Un uomo spara a Malmo - in Svezia : almeno 4 feriti. La polizia : non è Terrorismo : Malmo - Un uomo armato ha aperto il fuoco - con un'arma semiautomatica secondo i testimoni - in pieno centro a Malmo, in Svezia, mentre i tifosi celebravano la vittoria sulla Corea del Sud ai Mondiali.

Attacco Duomo Berlino : ultime notizie video/ Agente ferisce austriaco “infuriato” : polizia esclude Terrorismo : Spari nel Duomo di Berlino in Germania: video e ultime notizie live, un poliziotto ha ferito alle gambe un sospetto "agitato" e armato di coltello. Colpito anche un collega, è ferito(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 21:02:00 GMT)

Berlino - poliziotto spara a un uomo all’interno del Duomo : “Era aggressivo e armato di coltello”. Escluso Terrorismo : Un agente della polizia ha sparato ad un uomo che si trovava nel Duomo di Berlino perché, come riportato dalle autorità, quella persona stava “causando problemi”. L’uomo, un 53enne austriaco che si aggirava con un coltello, è stato ferito alle gambe da un colpo di pistola e ora si trova all’ospedale. L’agente che gli ha sparato ha ferito per sbaglio anche un collega, ricoverato in gravi condizioni. La polizia ...

Berlino - poliziotto spara a un uomo all’interno del Duomo : “Aggressivo e armato di coltello”. Escluso Terrorismo : Un agente della polizia ha sparato ad un uomo che si trovava nel Duomo di Berlino perché, come riportato dalle autorità, quella persona stava “causando problemi”. L’uomo, un 53enne austriaco che si aggirava con un coltello, è stato ferito alle gambe da un colpo di pistola e ora si trova all’ospedale. L’agente che gli ha sparato ha ferito per sbaglio anche un collega, ricoverato in gravi condizioni. La polizia ...

Berlino - agente spara a un uomo all’interno nel Duomo : “Aggressivo e armato di coltello”. Escluso Terrorismo : Un agente della polizia ha sparato ad un uomo che si trovava nel Duomo di Berlino perché, come riportato dalle autorità, quella persona stava “causando problemi”. L’uomo, un 53enne austriaco armato di coltello, è stato ferito alle gambe da un colpo di pistola e ora si trova all’ospedale. L’agente che gli ha sparato ha ferito per sbaglio anche un collega, ricoverato in gravi condizioni. La polizia berlinese, ...

Berlino - poliziotto spara a un uomo armato di coltello all’interno nel Duomo : “Non è Terrorismo” : Un agente della polizia ha sparato ad un uomo che si trovava nel Duomo di Berlino perché, come riportato dalle autorità, quella persona stava “causando problemi”. L’uomo, un 53enne austriaco armato di coltello, è stato ferito alle gambe da un colpo di pistola e ora si trova all’ospedale. L’agente che gli ha sparato ha ferito per sbaglio anche un collega, ricoverato in gravi condizioni. La polizia berlinese, ...