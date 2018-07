Tennis | dopo Fognini tocca a Cecchinato | trionfo ad Umago | giornata da ricordare per

Francesca Cipriani - nessun malore dopo la partita di Tennis : “Stavo recitando” : Francesca Cipriani non si è sentita male: stava recitando Francesca Cipriani sta bene: nessun malore improvviso per la soubrette dopo una partita di tennis. A confermarlo la stessa ex naufraga dell’Isola dei Famosi, che su Instagram ha voluto tranquillizzare tutti i suoi fan. Al Vip Master, il torneo di tennis che vede impegnate le celebrità […] L'articolo Francesca Cipriani, nessun malore dopo la partita di tennis: “Stavo ...

Tennis – Atp Bastad - Bolelli entra nel tabellone principale dopo la vittoria su Galovic : Il Tennista italiano Simone Bolelli vince il primo match del torneo Atp di Bastad sulla terra rossa svedese Simone Bolelli entra nel tabellone principale a Bastad. Il Tennista italiano sulla terra rossa svedese ha battuto nelle qualificazioni 6-4, 6-2, dopo un’ora e 13 minuti di gioco, il croato Viktor Galovic. (Spr/AdnKronos)L'articolo Tennis – Atp Bastad, Bolelli entra nel tabellone principale dopo la vittoria su Galovic ...

Caroline Wozniacki ''devastata'' dopo Wimbledon / Foto - la splendida Tennista si gode la barca a vela : Caroline Wozniacki ''devastata'' dopo Wimbledon: Foto, la splendida tennista danese si gode la vita insieme al fidanzato DAvid Lee e il pubblico non la prende bene per l'eliminazione(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 20:00:00 GMT)

Francesco Totti dopo il calcio si dà al padel Tennis! : ... che sarà una vera e propria kermesse fra sport, agonismo e passione dove i finalisti si metteranno 'in gioco' anche per divertire il pubblico e numerosi ospiti celebri fra cui il Campione Mondiale ...

Tennis - Murray torna in campo dopo undici mesi : “non mi aspetto di vincere subito uno slam - ma…” : Andy Murray è pronto a tornare in campo dopo undici mesi di stop, lo scozzese si prepara ad affrontare il Queen’s dove esordirà contro Kyrgios “Ho sempre pensato che sarei tornato e avrei giocato di nuovo. Mi piacerebbe risalire al vertice ma se non dovesse accadere va bene ugualmente, non è la fine del mondo se non lo faccio“. E’ lo spirito con cui l’ex n.1 del mondo Andy Murray torna a giocare dopo 11 mesi e mezzo ...

Tennis - Stoccarda Federer torna in campo dopo 80 giorni e vince. Nadal rinuncia al Queen s : Il numero uno al mondo ha annunciato il forfait con un tweet. "Mi dispiace annunciare il forfait - si legge dal suo profilo Twitter - ma ho bisogno di riposo secondo i miei dottori. Spero di esserci ...

Tennis - Roland Garros : social impazziti per Cecchinato : I tweet dopo la vittoria su Djokovic : ROMA - Giant killer, l'uccisore di giganti. Così l'account del Roland Garros definisce Marco Cecchinato dopo la vittoria sull'ex numero uno Novak Djokovic. Il colpo vincente, poi un urlo liberatorio a ...

Tennis - Andy Murray : “Il mio recupero dopo l’operazione all’anca procede lentamente. Spero di essere a Wimbledon” : La situazione sul fronte “Andy Murray” continua ad essere decisamente complicata. Da ormai quasi un anno l’ex n.1 del mondo del Tennis è afflitto da problematiche all’anca e, operato a gennaio, il due volte vincitore di Wimbledon ancora stenta a trovare la miglior condizione, lontano dal pieno recupero in vista dei Championships 2018. “Il recupero fisico prosegue molto più lentamente di quanto mi aspettasi. Ho ...

Williams vs Sharapova : la sfida delle regine del Tennis - 2 anni e mezzo dopo l’ultima volta : Fosse un film sarebbe una sfida all’Ok Corral, uno di quegli scontri epici che mettono di fronte i campioni, spesso opposti, di una generazione. Per il tennis è stato Borg-McEnroe, Sampras-Agassi, Federer-Nadal. Al femminile, ai giorni nostri, è Serena Williams contro Maria Sharapova. L’appuntamento è sul campo Philippe-Chatrier del Roland Garros, alle 14 e 15 (pioggia e ritardi permettendo) di lunedì 4 ...

Tennis - Fognini-Cecchinato : due italiani agli ottavi a Parigi 42 anni dopo : Adriano Panatta in azione AP Per la prima volta dal 1976 l'ItalTennis maschile ha due rappresentati agli ottavi di finale del singolare maschile del Roland Garros. Allora furono Adriano Panatta, che ...

Tennis - qualificazioni Roland Garros : dopo Bolelli è il turno della Schiavone : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Segnali positivi dalle qualificazioni del Roland Garros. In quelle maschili successi per Stefano Napolitano, Simone Bolelli e Stefano Travaglia. Napolitano ha ...

Internazionali d’Italia – Nadal sincero dopo la vittoria : “la pioggia mi ha aiutato. Zverev? Ditemi che non capisco di Tennis se…” : Rafa Nadal schietto e sincero dopo la vittoria degli Internazionali d’Italia: lo spagnolo ammette di essere stato aiutato dalla pioggia ed esalta il talento di Zverev Ieri pomeriggio la finale degli Internazionali d’Italia ha visto trionfare ancora una volta Rafa Nalda. Il maiorchino ha vinto il Masters 1000 di Roma per l’ottava volta, battendo in finale Alexander Zverev campione in carica. Grande merito, oltre alle ...