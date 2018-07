Tennis | Cecchinato trionfa a Umago

Tennis - dopo Fognini tocca a Cecchinato : trionfo ad Umago - giornata da ricordare per l’intero movimento : Marco Cecchinato ha vinto il torneo di Umago, grande giornata per il Tennis italiano dopo la vittoria nel pomeriggio di Fognini Tennis, Marco Cecchinato ha vinto il Croatia Open di Umago, ATP World Tour 250 Series sulla terra rossa. Il Tennista azzurro, dopo aver superato in semifinale ieri l’argentino Marco Trungelliti, si è sbarazzato in finale di Guido Pella. Una gara giocata alla grande da Cecchiato. dopo il 6-2 del primo set, ha ...

Tennis : Fognini-Cecchinato - la coppia che tutta l’Italia aspettava. In Coppa Davis finalmente due punte! : Che coppia ragazzi! Il Tennis italiano era da un po’ che attendeva due giocatori che potessero essere nella top30 e puntare a traguardi importanti. Andando a ritroso si può ricordare il tempo di Andrea Gaudenzi e Renzo Furlan, negli anni ’90, o Adriano Panatta e Corrado Barazzutti (anni ’70) che hanno scritto pagine importanti nello sport italiano con racchetta e pallina. Ora è il turno di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, ...

Tennis - ATP Umago 2018 : Marco Cecchinato è devastante e vola in finale! L’azzurro supera in due set Marco Trungelliti : Marco Cecchinato è semplicemente devastante nella semifinale dell’ATP di Umago 2018 (Croazia). L’azzurro, sul rosso croato, conquista la seconda finale in carriera dopo quella vinta a Budapest, superando nettamente l’argentino Marco Trungelliti (n.188 del mondo) 6-2 6-1. Una lezione di Tennis quella dell’azzurro al sudamericano che gli regala l’atto conclusivo contro l’altro argentino Guido Pella (n.72 del ...

Tennis - ATP Umago 2018 : Marco Cecchinato centra le semifinali! Spazzato via Laslo Djere : Marco Cecchinato ci ha preso gusto: il Tennista azzurro ha centrato le semifinali del torneo ATP 250 di Umago. Sulla terra battuta croata il numero tre del seeding ha regolato con un netto 6-4 6-1 il serbo Laslo Djere in un’ora e venti minuti ed ora affronterà il qualificato argentino Marco Trungelliti. Nel primo set, dopo un iniziale dominio dei servizi, il primo strappo lo trova proprio il serbo, che nel quinto game allunga sul 3-2 e ...

Tennis - ATP Umago 2018 : Marco Cecchinato vince la battaglia contro Vesely ed accede ai quarti di finale : Marco Cecchinato si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Umago. Il siciliano ha sconfitto dopo una bella battaglia di quasi due ore e mezza di gioco il ceco Jiri Vesely, numero 73 della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 2-6 7-5 7-5. Un successo in rimonta dunque per il 25enne di Palermo, che si presenta in Croazia da numero 27 del mondo e da testa di serie numero 3. Marco ha la possibilità in questo torneo di ...

Tennis - Cecchinato - c'è Vesely a Umago. Berrettini e Bolelli a Bastad : L'azzurro, numero 27 Atp, è 1-1 nei precedenti con l'avversario odierno , 73 al mondo, , che affronta il terzo italiano in pochi giorni: prima di Cecchinato, ieri Travaglia e ancor prima a Wimbledon ...

Tennis - classifiche : Nadal e Halep sul trono - Cecchinato torna tra i primi 30 del mondo : L'altra novità è il ritorno fra le prime dieci al mondo a spese di Madison Keys da parte di Angelique Kerber, che a Eastbourne si è fermata in semifinale contro la Wozniacki. La top 10 Wta: 1. Simona ...

Tennis - Ranking ATP (2 luglio) : nessuna variazione nella top10 - Fabio Fognini n.1 italiano - Cecchinato guadagna posizioni : Siamo a poche ore dall’inizio del terzo Slam della stagione, ovvero Wimbledon, e non ci sono cambiamenti al vertice del Ranking ATP nella settimana che ha preceduto i Championships. In vetta c’è sempre lo spagnolo Rafael Nadal, tornato sul trono due settimane fa (la 179esima complessiva), dopo l’inattesa sconfitta dello svizzero Roger Federer nella finale di Halle (Germania) contro il croato Borna Coric. L’elvetico è in ...