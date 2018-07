Temptation Island | Selvaggia Roma contro Francesca | “Ti reputavo un’amica”

Francesca Baroni : "Andare a Temptation Island da 'cornuta' conviene!" : Esattamente un anno fa ed in questo periodo, Temptation Island aveva con sé una delle coppie fra le più discusse della storia del programma, quella formata da Francesca Baroni e Ruben Invernizzi. Dopo un burrascoso percorso nel reality show, i due hanno potuto chiudere l'esperienza in bellezza lasciando il villaggio ancora insieme.Dodici mesi dopo, la ragazza sul settimanale Vero conferma l'amore per il suo compagno, probabilmente ...

Valeria Bigella : un nuovo lavoro grazie a Temptation Island : Valeria Bigella di Temptation Island: il nuovo lavoro e la fine con Alessio Bruno Ad un anno dalla partecipazione a Temptation Island, la vita di Valeria Bigella è cambiata dopo la partecipazione al reality show di Canale 5. A partire dal lavoro: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è più impiegata nel negozio d’abbigliamento […] L'articolo Valeria Bigella: un nuovo lavoro grazie a Temptation Island proviene da Gossip e Tv.

Temptation Island Vip : data - coppie - tentatori e tutte le anticipazioni : C'è grande attesa per Temptation Island Vip, versione celeb del famoso reality di Canale 5

Temptation Island 2018 - rinviato l'ultimo appuntamento per scappare dalla fiction Rai : Cambia la programmazione dell'ultima puntata di Temptation Island 2018, il fortunato reality show delle tentazioni che sta regalando grandissime soddisfazioni in termini di ascolti ai dirigenti Mediaset in questa calda estate. Il programma sta registrando risultati ben al di sopra delle aspettative medie con uno share pari al 21% e picchi di quasi 4 milioni di fedelissimi. Tuttavia in vista dell'ultima puntata il programma scapperà dalla serata ...

Oronzo e Valentina dopo Temptation Island : 'Non voglio che mi dia per scontata' : Oronzo Carinola e Valentina De Biasi sono la prima coppia ad aver abbandonato anticipatamente l'isola di Temptation Island. I due, dopo soli cinque giorni di permanenza all'interno dei due rispettivi villaggi in Sardegna, si sono riconciliati nell'ultimo falò di confronto [VIDEO] durante la puntata trasmessa lunedì 16 luglio. In to al breve, ma intenso, viaggio all'interno dei propri sentimenti, come procede la storia d'amore tra i due? A ...

Temptation Island 2018/ Ida Platano e Riccardo Guarnieri non stanno più insieme : due chiari indizi : Temptation Island 2018, anticipazioni terza puntata. Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati dopo il falò di confronto? Due indizi chiari...(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 04:05:00 GMT)

Niccolò Presta/ Il figlio di Lucio si difende : “Non sono raccomandato”. E su Temptation Island Vip... : Niccolò Presta, il figlio di Lucio si difende: “Non sono raccomandato”. E su Temptation Island Vip lancia qualche indizio... Le ultime notizie sul giovane produttore e agente televisivo(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 22:20:00 GMT)

Temptation Island Vip : Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato nel cast? : Temptation Island Vip cast: ci sono anche Fabio e Nicole di Uomini e Donne? Chi farà parte del cast della prima edizione di Temptation Island Vip? In lizza ci sono anche Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato di Uomini e Donne! Nelle ultime ore Simona Ventura ha cominciato a seguire i profili Instagram dell’ex tronista e […] L'articolo Temptation Island Vip: Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato nel cast? proviene da Gossip e Tv.

News Temptation Island : Francesco e Giada si sono davvero lasciati? Nuovo indizio : Francesco e Giada si sono lasciati dopo Temptation Island? Il messaggio di lui sembra parlare chiaro Il falò di confronto tra Francesco e Giada a Temptation Island non è ancora andato in onda ma, ad oggi, alcuni indizi emersi sui social sembrerebbero star anticipando già l’epilogo di questa storia. Telespettatori e fan della trasmissione, di […] L'articolo News Temptation Island: Francesco e Giada si sono davvero lasciati? Nuovo ...

Temptation Island cambia data della finale - ecco cosa sta succedendo : Nemmeno Temptation Island, campione di ascolti del lunedì, può stare al sicuro dal cambio dei plinsesti. La finale prevista per martedì 31 luglio potrebbe subire uno slittamento a mercoledì 1 agosto. ...

Temptation Island - cambiano le date degli appuntamenti con il reality : Temptation Island cambia le date della sua messa in onda: ecco quando potremo vedere i nuovi appuntamenti del reality Il grande successo delle prime due puntate di Temptation Island 6 ha fatto rimuginare la produzione del reality sulle date dei prossimi appuntamenti con la trasmissione. Dopo il 9 luglio ed il 16 luglio, le altre tre puntate con il reality sarebbero dovute andare in scena il 23, il 30 ed 31 luglio. Al contrario di quanto ...

Simona Ventura segue Fabio e Nicole : saranno a Temptation Island Vip? : Temptation Island Vip: Fabio e Nicole nel cast? Il gesto di Simona Ventura A settembre debutterà sulle frequenze di Canale 5 la prima edizione di Temptation Island Vip. Il reality show verrà condotto da Simona Ventura come ormai annunciato da diverse settimane. Ma chi saranno le coppie, che decideranno di mettere a prova il loro amore? Al momento la produzione del reality show non ha ancora svelato l’arcano, ma ovviamente i rumor a tal ...

Temptation Island : Lidia Vella prende le difese di Oronzo e Valentina : Temptation Island, Lidia Vella commenta l’uscita di Oronzo e Valentina dal programma: ecco quello che pensa l’ex gieffina della coppia Come ogni settimana, durante la rubrica Amore Airline di Non succederà più (programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio) Lidia Vella è stata chiamata in diretta per commentare le principali […] L'articolo Temptation Island: Lidia Vella prende le difese di Oronzo e ...

Temptation Island Vip 2018 : svelata la prima coppia? : Una domanda regna sovrana: quali saranno i protagonisti di Temptation Island Vip 2018? Chi approderà nel programma condotto da Simona Ventura? Ebbene forse finalmente è stata svelata la prima coppia. Gli indizi si fanno sempre più dirompenti ed ormai sono in molti ad essere convinti che due amati protagonisti di Uomini e Donne approderanno presto nel programma di Simona Ventura fra tentatori e tentatrici per mettere alla prova il loro ...