Temporali sull' Italia | l' allerta meteo della protezione civile non risparmia neppure il

Meteo - forte perturbazione : i Temporali arrivano anche al Sud e sulla Campania : Una forte perturbazione atlantica nelle prossime ore spazzerà via l'anticiclone africano, portando temporali e piogge intense su molte regioni. Il team del sito www.iL Meteo .it avvisa che dal primo ...

Caldo africano sull'Italia - ma ancora rischio Temporali a nord : Roma - L'anticiclone africano è arrivato sull'Italia specie nella giornata di sabato quando è atteso il picco del Caldo in particolare al Centrosud. Il nord invece rimarrà ancora ai margino, con sabato la giornata migliore, mentre domenica le correnti più instabili atlantiche costringeranno l'anticiclone a una progressiva ritirata con possibilità per qualche nuovo temporale. METEO SABATO - Sole prevalente ...

Maltempo sulle vacanze : in arrivo Temporali Sicilia e Calabria : temporali in arrivo su gran parte del Paese e soprattutto su Sardegna, Sicilia e Calabria . Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con allerta ...

Maltempo sulle vacanze : in arrivo Temporali su Sardegna - Sicilia e Calabria : temporali in arrivo su gran parte del Paese e soprattutto su Sardegna , Sicilia e Calabria . Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con allerta ...

Maltempo sull'Italia : allerta della Protezione civile per pioggia e Temporali : Pioverà, e tanto anche: un depressione di origine atlantica raggiunge le Regioni nord-occidentali dell'Italia, determinando la persistenza di fenomeni temporaleschi sulla Valle D'Aosta e sul Piemonte, in estensione ad altre...

Maltempo sul nord Italia - frana a Bussoleno : fango sulle case - un centinaio di evacuati. In arrivo Temporali al Nord : Il Maltempo si abbatte sul Nord Italia. Un centinaio di persone sono state evacuate a Bussoleno, in val di Susa, in provincia di Torino, per una frana provocata dalle piogge. 'È un disastro', dice il ...