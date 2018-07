Temporali dal Nord in estensione al Centro-sud entro Lunedì

L'Italia piegata dal maltempo : danni e disagi a causa dei forti Temporali : Una estate intervallata da nubifragi, bombe d'acqua, trombe d'aria e grandinate che si sono abbattuti a...

Meteo weekend. Italia divisa : Temporali al Nord - caldo al sud. Allagato ospedale di Chivasso : La perturbazione numero 4 del mese ha già fatto i primi danni nel Torinese e nel corso del giorno si farà sentire praticamente su tutte le regioni settentrionali e la Toscana; punte oltre i 35°C al Centro-sud e sulle isole.Continua a leggere

Allerta meteo Lombardia : Temporali dalle 15 : 00 di domani - attivo il monitoraggio del Seveso : Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede forti temporali dalle ore 15.00 di domani 20 luglio. Il centro meteo regionale ha emanato un’Allerta in codice giallo (rischio moderato). Il Comune – informa Palazzo Marino – disporrà l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Sarà attivato il ...

Meteo - Temporali e grandinate : il Nord non si libera dalla morsa del ciclone scandivano : Un vortice di origine norvegese sta influenzando anche parte dell'Italia. La giornata di mercoledì 11 luglio sarà decisamente instabile al Nord e le temperature scenderanno di 5-8 gradi su gran parte delle regioni. Salvo dal maltempo il Centro, al Sud e sulle isole sole e temperature stazionarie.Continua a leggere

Temporali in arrivo dal nord - . : Roma - PIOGGE E Temporali IN ATTO AL nord - Il nord Italia è interessato da una circolazione ciclonica centrata sulla Germania colma di aria più fresca, che fin da ieri sera ha innescato rovesci e Temporali localmente anche di forte intensità anche in Pianura padana e fin sulla riviera ligure e in Versilia, con fenomeni che proseguono anche in questa mattina in un contesto di cieli molto nuvolosi. Si segnalano accumuli localmente ...

Allerta gialla Temporali dalle 3 alle 15 Acquazzoni su Genova | : Nella notte precipitazioni sparse sul capoluogo ligure e sul Tigullio. Temperature in lieve diminuzione

Meteo Liguria - allerta gialla per Temporali mercoledì/ Previsti forti rovesci dalle 3 di questa notte : Meteo Liguria, allerta gialla per temporali mercoledì: Previsti forti rovesci dalle ore 3 di questa notte fino alle 15:00 di domani pomeriggio. Pronta a intervenire la protezione civile (Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 15:49:00 GMT)

Allerta Meteo Veneto : ancora instabilità - Temporali dal pomeriggio di oggi : Continua la fase di tempo instabile in Veneto: da oggi pomeriggio sino alle ore 14 di mercoledì 11 luglio potranno verificarsi temporali occasionali, più probabili nella giornata di domani martedì 10 con rovesci sparsi, anche intensi. Il Centro funzionale decentrato della protezione civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per il bacino idrografico dell’Alto Piave, e in particolare per i movimenti franosi nell’area di ...

Maltempo Piemonte : forti Temporali e disagi - allagato ospedale nel Torinese : Ancora Maltempo in Piemonte: forti temporali hanno interessato il Torinese nella notte. Un nubifragio ha allagato il nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso, inaugurato a inizio 2018. In targa serata le piogge intense hanno provocato l’allagamento dei corridoi della sala d’attesa e del triage: diversi i millimetri d’acqua sui pavimenti. Allagamenti anche nell’ala più vecchia della struttura, nel laboratorio ...

ESTATE 2018 sempre più dal meteo TROPICALE con afa - Temporali - nubifragi - GRANDINE : La cronaca, quindi la realtà tangibile dei fatti, rinnova eventi meteo con piogge di intensità monsonica. Ne hanno ampiamente parlato le cronache come l'alluvione lampo nella tranquilla zona di Moena ...

Da una parte Caronte - dall'altra Temporali e grandine : previsioni meteo fino al weekend : L'aria instabile in quota proveniente da ovest dà il là a temporali e piogge su molte regioni settentrionali, interessando dapprima Alpi e Prealpi, ma poi anche le zone di pianura. Caronte "tiene" al Sud...

Omicidio Giulio Regeni - nessuna svolta nelle indagini : i filmati consegnati dall’Egitto sono pieni di buchi Temporali : Ancora nessuna svolta nelle indagini per l'Omicidio di Giulio Regeni. I filmati consegnati dalle autorità egiziane - girati nella metropolitana del Cairo il giorno della scomparsa del ricercatore - non mostrano nulla di rilevante ma al tempo stesso sono colmi di tagli e veri e propri buchi temporali.Continua a leggere

Regeni - pm 'Nei video dal Cairo no immagini di Giulio ma buchi Temporali' : ROMA - 'Gli accertamenti compiuti dalla Procura di Roma e dalla Procura generale d'Egitto hanno permesso di verificare l'assenza, tra quanto si è riusciti a recuperare, di video o immagini relative a ...

Regeni - pm : "Nei video dal Cairo no immagini di Giulio ma buchi Temporali" : Il ricercatore non appare in prossimità o all'interno della metro della capitale egiziana. La Procura di Roma e la Procura generale d'Egitto: "Necessarie ulteriori indagini tecniche per accertarne le cause"