Teatro Madre | in scena ' Croce e fisarmonica' | il racconto dedicato a Don Tonino Bello

In arrivo a Ostuni Teatro Madre - il Festival di teatro e narrazione : Dal 20 luglio al 17 agosto, presso il Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano, si svolgerà la prima edizione di teatro Madre: in programma 5 spettacoli per famiglie e 4 spettacoli per adulti per una rassegna che fonde teatro, narrazione, storia e natura. Estiste un posto appena fuori Ostuni dove riposa la Madre più …