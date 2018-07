: Tav, nuove proteste in Val Susa: bombe carta contro cantiere #notav - MediasetTgcom24 : Tav, nuove proteste in Val Susa: bombe carta contro cantiere #notav - CyberNewsH24 : #Tav, nuove proteste in Val di Susa - TelevideoRai101 : Tav, nuove proteste in Val di Susa -

Seconda serata di guerriglia in Val di, sul sentiero che da Giaglione va verso il cantiere della Torino-Lione di Chiomonte. Un gruppo di manifestanti no tav ieri sera ha bersagliato con fuochi d'artificio e bombe carta le forze dell'ordine schierate a difesa del cantiere della nuova linea ferroviaria ad alta velocità. A rivendicare l'azione, su Facebook, è il movimento no tav, riporta l'agenzia Ansa.