Svendita di luglio per Samsung Galaxy S9 | il prezzo estivo rilancia le vendite?

optimaitalia

: Svendita di luglio per #SamsungGalaxyS9: il prezzo estivo rilancia le vendite? - OptiMagazine : Svendita di luglio per #SamsungGalaxyS9: il prezzo estivo rilancia le vendite? -

(Di domenica 22 luglio 2018) Spuntano a metàalcune offerte davvero interessanti per coloro che sono interessati all'acquisto delS9. In attesa di capire come evolveranno le cose in occasione del Prime Day su Amazon, con possibili risposte da parte degli altri store, diventa davvero importante prendere in esame in queste ore alcune tra le promozioni più economiche per chi vuole portarsi a casa a tutti i costi il top di gamma Android commercializzato negli ultimi mesi.Impossibile non partire dall’offerta TIM ancora in corso, relativamente alla possibilità di assicurarsi unS9 non solo a rate, ma anche con un risparmio complessivo davvero importante rispetto alla media degli altri rivenditori. A coloro che sono clienti della compagnia telefonica da almeno un anno, infatti, viene garantita l’opportunità di acquistare questo gioiellino a 10 euro al mese per trenta mesi. Il tutto ...