Superbike | Ducati incentrata solo sul progetto MotoGP? Il destino di Melandri e di Davies

Superbike - GP San Marino 2018 : Jonathan Rea sempre più dominatore dopo il round di Misano. Poco da fare per le Ducati : Jonathan Rea e ancora Jonathan Rea. Il pilota della Kawasaki sempre più dominatore del Mondiale 2018 di Superbike. L’appuntamento di Misano Adriatico, sul tracciato dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, non ha cambiato le carte in tavola.Il nordirlandese ha realizzato una splendida doppietta e ha confermato il suo status di leader della categoria senza se e senza ma. La verdona, tra le sue mani, è una moto perfetta che non ha ...

Ducati Panigale V4 : a Mirabilandia l’emozione di guidare la Superbike grazie al roller coaster interattivo [FOTO] : Nel nuovo Ducati Word di Mirabilandia si potrà provare l’emozione di guidare la potentissima Panigale V4 Tra le novità più originali di “Ducati World“ ci sarà un roller coaster interattivo, ispirato al mondo racing, che simula la guida di una Panigale V4. L’innovativa attrazione trasforma i passeggeri in veri piloti, permettendo loro di controllare e gestire il veicolo in accelerazione e in frenata, rendendo così ogni corsa un’autentica ...

Superbike - GP Misano 2018 : risultati e classifica qualifiche. Tom Sykes in pole davanti a Jonathan Rea - Ducati indietro : Doppietta Kawasaki nelle qualifiche del GP della Riviera di Rimini a Misano Adriatico. Tom Sykes ha preceduto il compagno Jonathan Rea, strappandogli la Superpole con il tempo di 1’33″640. È stato un affare a due tra le due Kawasaki, con Rea staccato di soli 33 millesimi e tutti gli altri indietro. Al terzo posto, infatti, c’è l’Aprilia dell’irlandese Eugene Laverty, che conferma i passi in avanti fatti dalla moto ...

Superbike - GP San Marino 2018 : ultimo round prima della pausa estiva. La Ducati vuole rialzare la voce a Misano Adriatico : La Superbike torna in Italia. Sul circuito di Misano Adriatico, dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, va in scena il nono appuntamento della stagione 2018. Un round particolarmente atteso dalla Ducati, che in casa spera di tornare a vincere una gara. Manca da aprile, da quando Chaz Davies vinse la seconda manche ad Aragon. La Rossa e il britannico ne avrebbero bisogno, per tenere aperto un Mondiale che sembra aver già preso la direzione di ...

Superbike - Chaz Davies porta la Ducati sul podio anche in Gara-2 a Laguna Seca : caduta per Melandri : Chaz Davies chiude al secondo posto Gara-2 a Laguna Seca, niente da fare per Melandri, caduto in curva 5 Il team Aruba.it Racing – Ducati è salito nuovamente sul podio in Gara 2 a Laguna Seca (Stati Uniti), teatro dell’ottavo round del Campionato Mondiale Superbike, con un altro secondo posto ottenuto da Chaz Davies. Il gallese è scattato bene dalla terza fila, recuperando subito posizioni. Dopo alcuni momenti concitati nelle fasi ...

Superbike : Aruba.it Racing – Ducati sul podio in Gara 1 a Laguna Seca con Davies - Melandri quinto in rimonta : All’ottavo appuntamento con il Campionato Mondiale di Superbike il team Aruba.it Racing – Ducati protagonista Il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato sul podio in Gara 1 a Laguna Seca (Stati Uniti), teatro dell’ottavo round del Campionato Mondiale Superbike, grazie al secondo posto ottenuto da Chaz Davies. Il gallese, autore della pole position, è stato protagonista di un’ottima partenza ed ha siglato il giro veloce al ...

Superbike Laguna Seca : pole di Davies su Ducati - Rea è 3° : Laguna Seca - Chaz Davies è in pole in vista di Gara 1. Il pilota della Ducati, che ha fatto segnare il tempo di 1:22.282, condividerà la prima fila con le due Kawasaki di Sykes e Rea, rallentati nel ...

Superbike Ducati - Melandri : «Possiamo essere molto veloci anche a Laguna Seca» : TORINO - La Ducati è tornata dalla trasferta di Brno con qualche certezza in più rispetto al disastro di Donington. In Repubblica Ceca è stato soprattutto Marco Melandri a mostrarsi competitivo, con ...

Superbike : Gara 2 - Davis terzo a Brno con il team Aruba.it Racing-Ducati : I risultati dell’appuntamento di Superbike dei piloti Aruba.it Racing-Ducati a Brno: Davis terzo, Melandri quindicesimo Dopo il secondo posto di Marco Melandri in Gara 1, il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato sul podio in Gara 2 a Brno (Repubblica Ceca) grazie al terzo posto ottenuto da Chaz Davies. Il gallese ha fatto un passo avanti netto rispetto alla Gara di ieri e, dopo una buona partenza dalla seconda fila, è riuscito a ...

Superbike - Marco Melandri riporta il team Ducati sul podio in Gara-1 a Brno : Nella Gara-1 di Brno vinta da Jonathan Rea, il team Ducati ha strappato un ottimo secondo posto grazie a Marco Melandri Il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato sul podio in Gara 1 a Brno, teatro del settimo round del Campionato Mondiale Superbike, grazie al secondo posto ottenuto da Marco Melandri. L’italiano, terzo in Superpole, aveva messo la prima posizione nel mirino prima che la gara venisse interrotta dalle bandiere rosse a causa ...

Superbike - GP Repubblica Ceca 2018 : tutti contro Jonathan Rea. La Ducati vuol riscattarsi a Brno : Il Circus della Superbike torna protagonista dopo l’appuntamento di Donington (Gran Bretagna). Siamo al giro di boa del Mondiale 2018 ed il campionato delle derivate di serie torna a gareggiare a Brno (Repubblica Ceca), a distanza di cinque anni dall’ultima volta. Un weekend, dunque, con tante incognite ed in cui i team dovranno essere abili nell’incamerare informazioni e trovare soluzioni efficaci per le proprie moto. Si ...

Superbike : il team Aruba.it Racing-Ducati a Brno per il giro di boa del Campionato Mondiale : Chaz Davies e Marco Melandri affronteranno a Brno il settimo round del Campionato Mondiale di Superbike Con sei round in archivio e sette ancora da disputare, il team Aruba.it Racing – Ducati è pronto a tornare in pista a Brno per il settimo round del Campionato Mondiale Superbike, che raggiunge così il giro di boa della stagione. La squadra si presenta sul tracciato della Repubblica Ceca, che torna in calendario dopo cinque anni di assenza, con ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2018 : Michael Van der Mark si esalta a Donington - Rea guadagna sulle Ducati : E’ così andato in archivio il sesto round del Mondiale 2018 Superbike, a Donington (Gran Bretagna). Sullo storico circuito del Leicestershire, le derivate di serie hanno dato Grande spettacolo ed a stupire è stata la Yamaha, con in sella il pilota olandese Michael Van der Mark. Un weekend magico per il 25enne orange, capace di mettere a segno una doppietta fantastica, sbloccando la casella personale delle vittorie nel WSBK e soprattutto, ...

Superbike – Davies 5º in rimonta in Gara 2 a Donington - Melandri 11º con il team Aruba.it Racing Ducati : Concluso il sesto appuntamento con il campionato mondiale di Superbike, ecco chi ha vinto Il team Aruba.it Racing – Ducati, in pista a Donington (Regno Unito) per il sesto round del Campionato Mondiale Superbike, ha concluso Gara 2 con Chaz Davies e Marco Melandri rispettivamente in quinta e undicesima posizione. Il gallese e l’italiano, partiti rispettivamente dalla seconda e quarta fila, hanno lottato con la consueta tenacia. ...