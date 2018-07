Subito tre giorni di fuoco per Mike Manley

Facebook - nuova stretta sulla privacy : i moderatori possono bloccare Subito i profili dei minori di 13 anni : Novità in arrivo per Facebook. Mark Zuckerberg ha varato infatti nuove linee guida per i moderatori di Facebook e Instagram: adesso questi potranno intervenire direttamente per bloccare i profili dei minori di 13 anni. “Finora i controllori – ha spiegato un portavoce dell’azienda al sito TechCrunch – sono potuti intervenire sugli under 13 solo se il loro profilo era stato segnalato a causa della giovane età. Ora, invece, ...

Diretta/ Tour de France 2018 : streaming video e tv. De Gendt Subito all'attacco (13^ tappa) : Diretta Tour de France 2018: info streaming video e tv della 13^ tappa della Grande Boucle, attesa oggi venerdi 20 luglio da Bourg d'Oisans fino a Valence.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 14:12:00 GMT)

Matteo Salvini - i vescovi contro il ministro : 'Va fermato Subito' - la Chiesa oltre il ridicolo : Anziché predicare la salvezza delle anime, fanno la predica a Salvini. Da tempo immemore i sacerdoti, disinteressati alla vita dell'aldilà, si preoccupano solo delle vite al di là del mare. Non ...

“In 22 - violenza su 12enne sordomuta”. Un caso oltre ogni squallore umano. E quello che si scopre Subito dopo fa letteralmente gelare il sangue : Come si può stuprare una ragazzina? E ancora: come è possibile che 22 individui lo facciano senza che uno, almeno uno, manifesti la propria contrarietà? In che mondo viviamo e come vorremmo che sia quello a cui aspiriamo? Siamo in India, dove almeno (almeno, avete letto bene, Ndr) 22 uomini hanno violentato per oltre sette mesi una ragazzina di 12 anni con problemi all’udito. A renderlo noto il Times of India. La polizia ha ...

Tennis - WTA Gstaad : Subito eliminata Martina Trevisan. Sconfitta in due set dalla slovacca Kuzmova : Finisce subito l’avventura di Martina Trevisan nel torneo WTA di Gstaad. La numero 189 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, è stata Sconfitta in due set dalla slovacca Viktoria Kuzmova con il punteggio di 6-2 7-5 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Inizio di match subito in salita per la 24enne fiorentina, che perde per due volte il servizio e vede scappare via Kuzmova fino al 4-0. La slovacca non concede nulla e si impone ...

Diretta/ Finale Wimbledon 2018 Anderson Djokovic (1-3) streaming video e tv : Subito break per Nole! : Diretta Wimbledon 2018 info streaming video e tv: Anderson Djokovic è la Finale del torneo maschile, orario della grande partita di oggi, domenica 15 luglio(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 15:19:00 GMT)

DIRETTA/ Roma-Latina (risultato live 1-0) streaming video e tv : Schick trova Subito la via del gol! : DIRETTA Roma Latina info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della prima amichevole dei giallorossi in terra pontina (oggi 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 18:36:00 GMT)

DIRETTA / Spal Tamai (risultato live 2-0) streaming video e tv : estensi Subito avanti! (amichevole) : DIRETTA Spal Tamai info streaming video e tv: orario e risultato live della prima partita amichevole dei ferraresi in quel di Tarvisio (oggi sabato 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 17:21:00 GMT)

Decreto lavoro - scatta la «stretta» sulle imprese - a rischio Subito 80mila contratti : Con l’entrata in vigore da oggi del Decreto lavoro arriva la prima vera spallata al Jobs act. Viene riscritto il Decreto Poletti, che nel 2014 aveva liberalizzato i contratti a termine per tutti i 36 mesi di durata, ora ridotti a 24 mesi. Circa 80mila contratti con durata superiore ai 24 mesi sono ora in contrasto con la nuova normativa...

Diretta / Tour de France 2018 streaming video e tv : Subito 3 in fuga! (8^ tappa Dreux-Amiens) : Diretta Tour de France 2018 streaming video e tv 8^ tappa Dreux-Amiens, 181 km: vincitore, percorso e orari, frazione per velocisti (oggi sabato 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 12:42:00 GMT)

Diretta / Wimbledon 2018 Anderson-Isner (7-6) streaming video e tv : che battaglia fin da Subito! : Diretta Wimbledon 2018 info streaming video e tv: Djokovic Nadal e Anderson Isner sono le due semifinali del torneo maschile, grande spettacolo atteso venerdì 13 luglio(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 15:11:00 GMT)

Diretta/ MotoGp streaming video SKY prove libere live Fp1 : Marc Marquez Subito veloce! (GP Germania 2018) : Diretta MotoGp prove libere FP1 e FP2 live GP Germania 2018 Sachsenring: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito sassone (oggi venerdì 13 luglio).(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 10:08:00 GMT)

Mercato NBA – OKC concede a Carmelo Anthony di trattare con altre squadre : Subito pronte due pretendenti : Carmelo Anthony pronto a lasciare OKC, la franchigia gli concede di trattare con altri team: si fanno sotto subito due pretendenti Nonostante i free agent di lusso si siano già accasati da qualche giorno, il Mercato NBA potrebbe regalare un nuovo nome davvero interessante. Carmelo Anthony, con il benestare degli Oklahoma City Thunder, ha deciso di accordarsi per un buyout e diventare free agent. OKC, visto il grande risparmio sul monete ...

Milan - Elliott ci mette Subito 50 milioni : ma qualche big potrebbe essere ceduto : Il Milan è di Elliott, che ha sostanzialmente completato l’iter per diventare proprietario dei rossoneri. L'annuncio arriva dal fondo americano attraverso un comunicato. "La proprietà e il controllo...