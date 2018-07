Speranza | alle Europee con il simbolo di LeU

Migranti : Speranza - Salvini alleato nemici Italia : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “Ancora tanto fumo e niente arrosto. Salvini è alleato con i nemici dell’Italia che continuano a bloccare le ricollocazioni caricando tutto il peso proprio sul nostro Paese. Nessun concreto passo avanti ma solo dichiarazioni roboanti”. Lo afferma il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e uguali, Roberto Speranza. L'articolo Migranti: Speranza, Salvini alleato nemici Italia sembra ...

Maurizio Martina eletto segretario del Pd : “Dobbiamo costruire un’alternativa - dare una Speranza alle persone disilluse” : L'ex ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina è stato eletto segretario del Partito Democratico a pieni poteri: "Dobbiamo tutti essere consapevoli che ci tocca scrivere questa pagina nuova ben oltre le nostre divisioni. Abbiamo le energie per costruire questa ripartenza, questo riscatto. Noi siamo fondamentali per costruire l'alternativa ma non basteremo a noi stessi".Continua a leggere

Paolo Gentiloni a Symbola : «Dalle imprese legate al territorio - la Speranza per ripartire dopo il sisma» : Ermete Realacci e Fabio Renzi «Una buona economia aiuta a superare e ad affrontare paura, solitudini e diseguaglianze per costruire il futuro. È questa la lezione che ci viene da Adriano Olivetti, il ...

L’alleanza della Speranza può vincere il patto della paura e del potere - Milano insegna : Tante ragazze e ragazzi in una manifestazione infinita, sabato scorso a Milano. A una settimana dalla straordinaria tavolata multietnica, la mia città ha accolto il Gay Pride. Ai lati del corteo tanto calore per associazioni, movimenti e tanti applausi a Beppe Sala. Più di uno gli ha gridato "salvaci tu". Non è difficile capire da chi, da un'onda di destra, da quella Lega che con Salvini e i suoi ministri vorrebbe fare ...