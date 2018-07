: Sparatoria in strada a Roma - Adnkronos : Sparatoria in strada a Roma - infoitinterno : Roma, sparatoria in strada in pieno giorno: caos sulla Casilina, auto in fuga. Scatta un arresto - infoitinterno : Sparatoria in strada a Roma -

Lite e spari inin pieno giorno, poi fuga in auto a tutta velocità.Paura tra gli abitanti della zona Borghesiana alla perfiferia di. La polizia ha trovato almeno sei bossoli, ma nessuna traccia di sangue. Dopo qualche ora, uno dei presunti responsabili dellaè stato fermato con l'accusa di tentato omicidio. Al vaglio altri 3 uomini rintracciati dagli agenti. Tutto sarebbe nato da una discussione tra 4 italiani per via di un piccolo incidente, ma non si esclude un regolamento di conti.(Di domenica 22 luglio 2018)