Spara alla nonna e alla fidanzata | poi si barrica in un supermercato e uccide un ostaggio

Spara in bocca alla moglie durante un lite per gelosia - poi scivola dal tetto e muore : Il 66enne Carlo Pibiri aveva ferito la moglie 52enne con un colpo di pistola nella fattoria a loro affidata, a Malandriano, frazione in provincia di Parma. Poi durante la fuga, si era rifugiato sul tetto di una villa vicina, minacciando il suicidio. È deceduto in ospedale, stabile e in osservazione la donna.Continua a leggere

Sissy Trovato Mazza/ La poliziotta in coma : chi ha Sparato dalla calibro 9? (Speciale Chi l'ha visto?) : Cosa è successo in quei pochi minuti accanto ad un ascensore che hanno cambiato la vita di Sissy Trovato Mazza, agente di polizia penitenziaria in servizio alla Giudecca a Venezia?(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 12:23:00 GMT)

Spara in faccia alla moglie e si lancia dal tetto : lei salva grazie ai figli - lui in Rianimazione : La tragedia familiare in un casolare alle porte di Parma. L'uomo ha colpito la donna solo di striscio alla mascella ed è stato fermato dai figli che sono intervenuti in soccorso della madre. Poi il 66enne è salito sul tetto e si è gettato nel vuoto rimanendo gravemente ferito.Continua a leggere

Latina - Spara alla moglie e la ferisce : arrestato : ricoverata all'ospedale "Santa Maria Goretti" dopo essere stata ferita a colpi di pistola. Da tre colpi che l'hanno raggiunta all'addome e a un braccio. A cercare di uccidere la donna, 44 anni, mentre ...

Sparatoria in strada : uomo ucciso davanti alla fidanzata : Sparatoria in strada nel pomeriggio a Pandino, piccolo comune in provincia di Cremona a una cinquantina di km dal capoluogo. Un uomo sudamericano di 43 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti alla fidanzata...

Spara al padre e alla sua compagna e si suicida nel Milanese : Milano, 3 lug. , askanews, La notte scorsa i carabinieri sono intervenuti negli uffici della ditta Sericart in via Zara a Cormano, nell'hinterland di Milano, su richiesta del 32enne figlio del ...

Tragedia nel Milanese : Spara al padre e alla sua compagna e si suicida : Milano, 3 lug. , askanews, La notte scorsa i carabinieri sono intervenuti negli uffici della ditta Sericart in via Zara a Cormano, nell'hinterland di Milano, su richiesta del 32enne figlio del ...

Cosa sappiamo della persona che ha Sparato alla Capital Gazette : Jarrod W. Ramos ce l'aveva da tempo con la redazione del giornale di Annapolis, dove ha sparato uccidendo 5 persone The post Cosa sappiamo della persona che ha sparato alla Capital Gazette appeared first on Il Post.

Scappa dalla polizia e butta via la sua pistola : era pronta a Sparare : E' riuscito a Scappare buttando via la pistola che aveva addosso dopo un inseguimento pericoloso tra la gente. Nella tarda serata di ieri gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, mentre ...