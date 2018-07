Spal - ufficiale l’acquisto di Djourou : La Spal ha ufficializzato, con una nota sul suo sito web, l’acquisto del difensore svizzero Johan Djourou. Il calciatore nazionale elvetico ha firmato un contratto annuale con obbligo di rinnovo a determinate condizioni per un’ulteriore stagione. Djourou si unirà al gruppo biancazzurro il 26 luglio insieme agli altri nazionali Alfred Gomis e Thiago Cionek. AdnKronos)L'articolo Spal, ufficiale l’acquisto di Djourou sembra ...

Spal - ufficiale l'arrivo dall'Atalanta di Petagna : contratto di cinque anni : Andrea Petagna è ufficialmente un nuovo attaccante della Spal. Il centravanti lascia l'Atalanta dopo due campionati, 63 partite e nove reti complessive, e firma un quinquennale con i biancazzurri da 1,...

Spal - ufficiale l’arrivo di Petagna dall’Atalanta : i dettagli : Il centravanti Andrea Petagna passa dall’Atalanta alla Spal, l’accordo tra le due società è stato ufficializzato oggi La Spal ha ufficializzato l’acquisito in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni dall’Atalanta dell’attaccante Andrea Petagna. Nato a Trieste nel 1995, Petagna è cresciuto nel vivaio del Milan, dove ha esordito in Serie A, passando nel 2013 alla Sampdoria. Nelle successive due ...

Calciomercato Spal - ufficiale : Strefezza in prestito alla Cremonese : FERRARA - Tre operazioni in uscita per la Spal . La prima è relativa a Gabriel Strefezza , classe 1997 , nella scorsa stagione in presito alla Juve Stabia in Serie C, che, comunica il club ferrarese, "...

Spal - ufficiale doppio colpo dal Verona : i dettagli : La Spal ha piazzato un doppio colpo in giornata, due acquisti che arriveranno dall’Hellas Verona per rafforzare la rosa La Spal ha annunciato, con una nota sul proprio sito web, l’acquisto dal Verona del terzino sinistro Mohamed Fares. Il 22enne algerino ha firmato un contratto quadriennale. Il club emiliano ha anche ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo, sempre dal Verona, del 26enne centrocampista Federico Viviani. ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpo ufficiale del Napoli - pazze idee di Juve - Lazio e Cagliari - asse Torino-Spal : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Altra giornata caldissima in Serie A. Il Napoli è scatenato in queste ore di Calciomercato, importanti trattative in entrata ed uscita, i prossimi giorni si preannunciano ancora più caldi. Il presidente De Laurentiis ha deciso di uscire allo scudetto, ecco l’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’, annunciato l’arrivo di Verdi: “Giuntoli ha fatto tutto ieri sera con Branchini, giusto ...

