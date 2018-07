: #Spada, trionfo della Navarria in Cina - CyberNewsH24 : #Spada, trionfo della Navarria in Cina - TelevideoRai101 : Spada, trionfo della Navarria in Cina - Kikkablues01 : RT @cescon_maurizio: La friulana Mara Navarria campionessa del mondo di spada in Cina! Trionfo e orgoglio per una giovane donna e mamma...… -

Prima medaglia d'oro per l'Italia ai Mondiali di Wuxi,in.Mara, numero uno del ranking e del tabellone, supera in finale 13-9 la romena Ana Maria Popescu. La 33enne friulana, che in semifinale aveva regolato 15-8 la svizzera Staehli,conquista anche in anticipo la coppa del mondo. Si sono fermate nel tabellone delle 32 sia Rossella Fiamingo che Giulia Rizzi, mentre al primo turno era uscita Alberta Santuccio battuta nel derby dalla Rizzi. Nella sciabola subito fuori Aldo Montano, battuto 15-13 dal francese Lambert.(Di domenica 22 luglio 2018)