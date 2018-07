Softball | Mondiali 2018 | completato l’elenco delle convocate dell’Italia Victoria Lynn

oasport

(Di domenica 22 luglio 2018) Enrico Obletter ha comunicato gli ultimi tre nomi che faranno parte del roster dell’Italia per i prossimodi, in scena a Chiba, in Giappone, dal 2 al 12 agosto. La parte più consistente del gruppo era già stata comunicata un mese fa, ma il manager si era riservato il diritto di attendere gli Europei Under 19 per completare l’elenco. La rassegna continentale giovanile si è chiusa ieri con la vittoria dell’Italia e dopo la finale è arrivata, come previsto, la scelta di Obletter. Saranno Laura Vigna, Alessandra Rotondo e Andrea Howard ad imbarcarsi sul volo in partenza mercoledì da Malpensa. Non si tratta, però, dell’unica aggiunta all’elenco, perchéGalvan è stata costretta a dare forfait per infortunio e non prenderà parte al Mondiale. Al suo posto Obletter ha deciso di convocare Veronica Comar. Le azzurre, come detto, ...