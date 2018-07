Social | Instagram | “pallino verde” se gli amici sono online

Social network - il Mondiale di Instagram lo vince il Brasile : Sul campo ha trionfato la Francia, ma su Instagram il successo maggiore è stato ottenuto dalla nazionale verdeoro. Tra i giocatori svetta Cristiano Ronaldo. L'articolo Social network, il Mondiale di Instagram lo vince il Brasile è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Belen Rodriguez e la foto di Santiago su Instagram : "Nessuna sfida Social con Stefano De Martino" : sfida social tra ex coniugi? No, anzi. Una foto pubblicata su Instagram del figlio Santiago da Belen Rodriguez ha fatto ipotizzare alcuni utenti dei social che la showgirl argentina volesse entrare in competizione con Stefano De Martino. Invece la diretta interessata ha seccamente smentito facendo al contrario intendere che il rapporto con l'ex è più che civile. "Stai facendo una sfida contro le foto di Stefano? Sempre stupendo il piccolo ...

Instagram down : il Social smette di funzionare a livello globale per alcune ore : Instagram è il famoso social che negli ultimi anni ha preso piede in tutto il mondo. L'applicazione permette di condividere foto e video con i propri follower. Attraverso le 'Stories' si possono anche condividere video delle proprie attivita' quotidiane in maniera istantanea. Nelle ultime ore però, l'applicazione pare aver avuto alcuni problemi: gli utenti non riuscivano più a caricare le proprie foto o a vedere quelle altrui. Facebook e Twitter ...

Marco Fantini - video hot su Instagram/ L'ex tronista nudo sui Social - Beatrice Valli interviene : Ora sta male : Marco Fantini, il video hot delL'ex tronista di Uomini e Donne finisce su Instagram. Beatrice Valli spiega l'accaduto: "Sono stati alcuni amici, Marco ora sta male". In rete, per pochi minuti ma comunque necessari a che molti lo salvassero per poi diffonderlo, è finito un video di Marco che sarebbe dovuto rimanere privato.

Juve - effetto Ronaldo anche sui Social : su Instagram 1 milione di follower in più : anche i canali social del club bianconero hanno risentito positivamente dell'arrivo del calciatore portoghese alla corte di Massimiliano Allegri. L'articolo Juve, effetto Ronaldo anche sui social: su Instagram 1 milione di follower in più è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Julia Roberts sbarca sui Social. E sceglie Instagram per l'esordio : Julia Roberts sbarca su Instagram . L'attrice americana - premio Oscar per l'interpretazione di Erin Brockovich - ha aperto il suo primo profilo social . Non avrebbe infatti né Facebook né Twitter. ...

Ariel Winter contro le regole di Instagram : riposta la foto che era stata cancellata dal Social : E continuerà a ripubblicarla se la elimineranno ancora The post Ariel Winter contro le regole di Instagram: riposta la foto che era stata cancellata dal social appeared first on News Mtv Italia.

Belen Rodriguez nuda su Instagram/ Foto : La natura non è sbagliata e il popolo Social si divide : Finito di parlare della presunta crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone e dei suoi balli notturni con Stefano De Martino, ecco che l'argentina stupisce tutti "al naturale"."Senza veli sei bellissima", "Questo è nudo artistico", sono questi alcuni dei commenti che si susseguono in rete in queste ore dopo la pubblicazione di una Foto da parte di Belen Rodriguez.

Instagram IGTV - video fino a un’ora/ Nuova funzione per il Social fotografico - che lancia la sfida a Youtube : Instagram IGTV, video fino a un’ora, Nuova funzione per il social fotografico, che lancia la sfida a Youtube. Nelle prossime settimane verrà introdotta questa interessante feature(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 09:08:00 GMT)

Social : Instagram lancia nuovo servizio video per mobile : Instagram ha annunciato il lancio di Igvt, un nuovo spazio sulla piattaforma per guardare video verticali della durata massima di un’ora: lo spiega in una nota il Social, spiegando che i video sono a schermo intero e verticali per agevolare il modo in cui le persone utilizzano lo smartphone. Igvt è disponibile in tutto il mondo da oggi. L'articolo Social: Instagram lancia nuovo servizio video per mobile sembra essere il primo su Meteo Web.