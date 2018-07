Smart Home | cosa ti occorre per far diventare intelligente la tua casa

Geekbuying : promozioni e coupon su Smartphone - gadget e Smart Home! : Conosciamo già bene l’affidabilità e convenienza di Geekbuying nell’acquisto di dispositivi cinesi, e non a caso ve lo abbiamo raccomandato come uno dei migliori store cinesi, soprattutto quando si parla dell’acquisto di dispositivi da brand famosi quali Xiaomi, OnePlus, Meizu e molti altri. Nella promozione che stiamo per presentarvi però, le offerte Geekbuying si sono fatte ancor più calde e pesanti, e dato che scadranno a ...

Vodafone annuncia V-Home - la piattaforma capace di rendere Smart qualunque abitazione : Vodafone ha ufficializzato "V-Home by Vodafone", un insieme di servizi e prodotti connessi alla rete e al proprio smartphone messi a protezione delle mura domestiche L'articolo Vodafone annuncia V-Home, la piattaforma capace di rendere smart qualunque abitazione proviene da TuttoAndroid.

V-Home - la soluzione Smart di Vodafone sulla piattaforma Samsung SmartThings : Vodafone sbarca nel settore della domotica grazie a "V-Home", la soluzione di smart home "chiavi in mano" per il controllo e la protezione della casa. "V-Home", che fa parte della famiglia di prodotti IoT pensata per clienti privati "V by Vodafone", si basa sulla piattaforma...

Vodafone Italia e Samsung insieme per la Smart Home : Vodafone Italia lancia V-Home by Vodafone la soluzione di servizi e prodotti connessi per il controllo e la protezione della casa, accessibili dal proprio Smartphone. V-Home by Vodafone utilizza il ...

Nice compra un'azienda di Smart Home polacca per 63 milioni. Strategia dell'azienda di Oderzo : Rafforzare la propria offerta nella progettazione di sistemi di automazione per la casa. Questo uno degli obiettivi che ha spinto Nice , gruppo trevigiano guidato da Lauro Buoro e che si occupa da 25 ...

Nice acquisisce FIBARO - azienda di riferimento nella Smart Home : Teleborsa, - Nice prosegue il proprio percorso di espansione internazionale. L'azienda italiana di riferimento internazionale nell'Home Automation e Home Security ha deciso di puntare sul settore ...

Cresce il business della Smart-home e arrivano nuovi obblighi di risparmio energetico dalla Ue : Le case degli italiani sono sempre più connesse e smart, con finestre auto-oscuranti, superfici autoriscaldanti, app per controllare da remoto impianti di sicurezza ed elettrodomestici, regolare temperature e migliorare la qualità...

L’app Google Home continua a lavorare a novità per Smart Display e abitazioni multiple : L'app Google Home riceve un nuovo aggiornamento, con piccolo novità estetiche e molte novità nascoste nel codice, in vista di funzioni interessanti. L'articolo L’app Google Home continua a lavorare a novità per Smart Display e abitazioni multiple proviene da TuttoAndroid.

Smart Home - perché è importante avere una casa intelligente in vista delle vacanze : La tanto agognata partenza per le vacanze porta solitamente con sé una buona dose di ansie legate in qualche modo alla casa. Più o meno giustificate, certo, ma sempre e comunque presenti. Ai classici “Avrò spento la luce in camera?” e “Credo di aver dimenticato il computer acceso” si sommano infatti i timori di subire la visita tutt’altro che desiderata di un topo d’appartamento: i casi di effrazione registrati in Italia durante i ...

Wind lancia le All Inclusive - Smart 5 e Home Sky da 5 euro al mese : Wind lancia diverse nuove tariffe sia per il mobile che per casa con l’ADSL e la Fibra Ottica oltre che rafforzare la partnership con Sky. Prezzi da soli 5 euro al mese Wind lancia All Inclusive Online Edition, Smart 5 Easy 15 e Sky Home Edition Wind fa il pieno di offerte e lancia All […]

Le molestie domestiche nelle Smart-home : Il New York Times racconta gli abusi che si possono subire con termostati, videocamere, lucchetti elettronici e altri dispositivi controllati a distanza dai partner The post Le molestie domestiche nelle smart-home appeared first on Il Post.