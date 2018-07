Siria | Israele aiuta 800 Caschi Bianchi a fuggire

Israele aiuta “fuga” in Giordania di 800 Caschi bianchi Siriani : Israele aiuta “fuga” in Giordania di 800 Caschi bianchi siriani Israele aiuta “fuga” in Giordania di 800 Caschi bianchi siriani Continua a leggere L'articolo Israele aiuta “fuga” in Giordania di 800 Caschi bianchi siriani proviene da NewsGo.

Israele ha evacuato i membri dei Caschi bianchi e le loro famiglie dalla Siria : L’esercito israeliano ha evacuato dalla Siria i membri dell’organizzazione indipendente dei Caschi bianchi, che da anni era impegnata a soccorrere più persone possibili dopo i bombardamenti nei territori controllati dai ribelli Siriani. La notizia era stata data ieri sera dalla The post Israele ha evacuato i membri dei Caschi bianchi e le loro famiglie dalla Siria appeared first on Il Post.

Siria : tv - intesa Israele-Russia su futuro assetto : TEL AVIV, 20 LUG - Israele e Russia hanno raggiunto intese sull'assetto nelle aree della Siria prossime al confine israeliano: lo ha detto alla televisione statale israeliana l'ambasciatore russo a ...

I Siriani che cercano asilo in Israele : Un centinaio di persone si sono presentate al confine delle Alture del Golan in seguito ai pesanti bombardamenti degli ultimi giorni The post I siriani che cercano asilo in Israele appeared first on Il Post.

Trump e Putin - l'incontro ridisegna il Medio Oriente/ Siria - Iran - Israele : cosa vogliono Usa e Russia : Trump e Putin, l'incontro: ad Helsinki Usa e Russia provano a disegnare un Nuovo Ordine Mondiale. Tra Iran, Siria e Israele, come può cambiare il Medio Oriente...(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 17:23:00 GMT)

ISRAELE : TREGUA CON HAMAS E NUOVO RAID IN Siria/ Ultime notizie - Governo spaccato su "aquiloni di fuoco" : Striscia di Gaza, RAID ISRAELE dopo i missili palestinesi: Ultime notizie, HAMAS e la jihad islamica chiede TREGUA e "cessate il fuoco". Riserva Netanyahu: convocato Consiglio di Difesa(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 20:03:00 GMT)

Siria : missile Israele colpisce base : ANSA, - DAMASCO, 15 LUG - Un missile israeliano ha colpito una base militare Siriana nei dintorni di Aleppo, nel nord del Paese. Lo riporta l'agenzia ufficiale Siriana Sana. Tutte le notizie di ...