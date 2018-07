S' inizia con Li Yonghong | si finisce con Berlusconi | il Cav nel mirino dei pm | quella

MILAN - DOPO IL CDA inizia L'ERA ELLIOTT/ Torna Leonardo : Mr.Li avvia contenzioso contro il fondo : MILAN, DOPO il cda INIZIA l’era ELLIOTT: addio a Fassone, riTorna Leonardo, e 150 milioni di euro investimenti. E' INIZIAta ieri una nuova pagina per il glorioso club rossonero(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 13:35:00 GMT)

Migranti - Fratoianni a Salvini e Toninelli dopo l’esclusiva del Fatto : “Cercate militari che iniziano a raccontare verità” : “Ora cari Matteo Salvini e Danilo Toninelli, che fate? Denunciate Il Fatto Quotidiano?”. Il deputato di Liberi e Uguali Nicola Fratoianni chiede conto al ministro dell’Interno e al titolare del Mit di quanto fonti militari italiani hanno rivelato a Fabrizio D’Esposito e Antonio Massari: la Guardia costiera libica affonda i barconi con i Migranti a bordo. “Andate alla ricerca delle fonti militari italiane che evidentemente ...

Milan - inizia l’era Elliott : il comunicato del club ed accordo con Leonardo : Milan, prende il via l’era Elliott, ecco il comunicato del club. “A seguito del cambio di proprietà della scorsa settimana, con l’assunzione del controllo del club da parte di Elliott, il Milan ha eletto oggi un nuovo Consiglio d’Amministrazione (il “Consiglio”) nel corso dell’assemblea degli azionisti tenutasi oggi a Milano e che segna l’inizio di una nuova era per il club. Il nuovo consiglio è ...

inizia LA PREPARAZIONE PRE-CAMPIONATO. I CONVOCATI : Trapani, 19 luglio 2018 – INIZIA venerdì 20 luglio la PREPARAZIONE pre-campionato del Trapani, che si svolgerà presso lo Stadio Provinciale. La giornata di venerdì sarà dedicata alle visite mediche e, ...

Torino - contestazione dei tifosi : l’iniziativa clamorosa : Il Torino si prepara per la prossima stagione, l’obiettivo dei granata è migliorare il risultato della scorsa stagione ma le strategie di calciomercato per il momento non convincono. I tifosi sono delusi e pensano ad una protesta clamorosa: “Vogliamo un mini-abbonamento fino al 31 dicembre”, si legge sul web. “Da anni ormai il nostro campionato termina a gennaio, senza più alcuna ambizione, sottoponendoci a ...

Laura Boldrini e la linea dura contro gli haters via social : “Certe iniziative hanno giocato sporco contro di lei” : Laura Boldrini è da tempo impegnata in una campagna contro gli haters (ovvero gli ‘odiatori’ in rete, coloro che invece di argomentare insultano i personaggi pubblici su internet). E’ passato un anno da quando, l’ex presidente della Camera ha deciso di inaugurare una ‘linea dura’. Al grido di #AdessoBasta agli insulti ha risposto con le denunce alla magistratura. Tra i querelati anche Fabrizio Bracconeri, l’ex ...

Verissimo 2018 – 2019 : ecco quando inizia la nuova stagione con Silvia Toffanin : Svelata la data di messa in onda di, contenitore pomeridiano del sabato pomeriggio di canale 5 Tempo d’estate, di tuffi di a mare, di montagne e di vacanze. Tuttavia, i palinsesti televisivi non hanno soste e noi siamo in grado di svelarvi per primi la data di messa in onda del rotocalco pomeridiano del sabato pomeriggio di canale 5 dedicato al gossip e alla cronaca rosa che vede alla conduzione, da anni, la bravissima Silvia ...

La Rassegna del Gesto "V" inizia con il botto : Sotto il cielo stellato di Santa Maria La Palma, sul palcoscenico magistralmente allestito da Tonino Serra, noto flower designer algherese, si sono avvicendati ospiti e spettacoli che hanno già ...

La Rassegna del Gesto "V" inizia con il botto : L'ingresso agli spettacoli è gratuito e l'inizio è tutte le sere alle ore 21.00. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Alghero ass. alla Cultura e del sostegno della Fondazione Alghero. ...

Softball - Europei U19 2018 : l’Italia inizia la seconda fase con una vittoria sulla Repubblica Ceca : inizia con una vittoria la seconda fase degli Europei U19 per l’Italia, che ha aperto battendo la Repubblica Ceca per 5-0. Un successo frutto di solidità sia in attacco che in difesa, con cui le azzurre hanno saputo resistere alle iniziative delle arrembanti ceche, che qualche grattacapo lo hanno concesso. Due volte, infatti, le nostre avversarie hanno saputo riempire le basi ma in entrambi i casi l’Italia è stata perfetta nel ...

E' iniziato il Fair Play con lo Sport in piazza. Il programma di oggi : Impegno e dedizione sono valori universali che rendono chi pratica Sport una persona migliore. Siamo orgogliosi di ricevere per il sesto anno consecutivo la carovana del Fair Play". "Avere atleti ...

“Il sesso? In carcere è iniziato un incubo”. La dura confessione di Fabrizio Corona : L’uscita dal carcere, la necessità di convivere con le imposizioni del giudice. L’abbraccio con la fidanzata che lo aveva atteso paziente là fuori, con la quale poi era iniziata una brutta burrasca che ha visto però alla fine la coppia tornare insieme, più forte di prima. Non si può certo dire che Fabrizio Corona abbia fatto annoiare i giornali in questi mesi, tra una notizia e l’altra. Ora, l’ex re dei paparazzi è ...

Domenica Live - ecco quando inizia : data e promo del programma con Barbara d’Urso : quando inizia Domenica Live? Vi sveliamo la data di messa in onda della prima puntata in anteprima. Barbara d’Urso si appresta a tornare molto presto in tv anche la Domenica pomeriggio per tener compagnia alle sue amate casalinghe. A quanto pare oltretutto il contenitore pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset inizierà insieme a quello in onda sull’ammiraglia avversaria e condotto da Mara Venier. Domenica Live quando inizia: la ...

"Il Cortile" inizia con lo spettacolo sulla ribelle Concetta La Ferla nelle parole di Maria Attanasio : leonessa e spavalda : E in un attimo la Sicilia diventa l'Iran, diventa l'attivismo femminile e il costante tentativo di partecipare alla politica per cambiare il mondo, per rinnovare le idee, per capovolgere gli occhi. ...