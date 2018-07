Si ribalta e finisce su un albero | muore in un tragico incidente un ventenne in Salento

Schianto all'alba - si ribalta e finisce su un albero : muore un ragazzo di 20 anni : Terribile incidente questa mattina intorno alle 6 in Puglia sulla strada provinciale 297 Torre dell'Orso-Melendugno. Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita. La vittima è Mattia Toscano di Melendugno. ...

Schianto all'alba - si ribalta e finisce su un albero : muore un ragazzo di 20 anni : Terribile incidente questa mattina intorno alle 6 sulla strada provinciale 297 Torre dell'Orso-Melendugno. Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita. La vittima è Mattia Toscano di Melendugno. Il ragazzo,...

Collisione sulla provinciale : un'auto finisce fuori strada - l'altra si ribalta : CELLINO SAN MARCO - Una macchina si è ribaltata al centro della carreggiata. l'altra è finita fuori strada. Avrebbe potuto avere gravi conseguenze un incidente che intorno alle ore 11 di mercoledì , ...

Carambola a Casette D'Ete : auto finisce in un campo e si ribalta. Arriva l'eliambulanza : Il sinistro si è verificato questa mattina, poco dopo le 9:00, a Casette D'Ete, nel territorio comunale di Sant'Elpidio a Mare. Da una prima ricostruzione, sembra che la ragazza alla guida della sua ...

L’auto si ribalta e finisce fuori strada : Enzo muore a 21 anni : L'incidente stradale è avvenuto lungo la strada statale 89 che collega Apricena a San Severo, nel Foggiano, ed è costato la vita al giovane Enzo Sacco. La sua vettura ha sbandato e si è capovolta più volte senza lasciargli scampo.Continua a leggere

L'auto si ribalta e finisce fuori strada - ventunenne muore nel Foggiano : APRICENA , Foggia, - Un giovane di 21 anni di Apricena, Enzo Saccone , è morto in un incidente stradale avvenuto, per cause in corso di accertamento, sulla statale 89, nel Foggiano. Il 21enne era alla ...

L'auto si ribalta e finisce fuori strada - ventunenne muore nel Foggiano : APRICENA , Foggia, - Un giovane di 21 anni di Apricena, Enzo Saccone , è morto in un incidente stradale avvenuto, per cause in corso di accertamento, sulla statale 89, nel Foggiano. Il 21enne era alla ...

Trieste - camion si ribalta e finisce fuori strada FOTO E VIDEO : Le operazioni di recupero del mezzo da parte dei vigili del fuoco, allo svincolo tra Sistiana e il raccordo autostradale, sono durate quasi cinque ore