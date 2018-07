Si lamenta per il volume troppo alto e viene presa a secchiate | vicina condannata

Forza Italia - Berlusconi riunisce i parlamentari : "Portare a termine il percorso di rinnovamento" : Silvio Berlusconi riunirà giovedì l'assemblea allargata dei parlamentari per esaminare la situazione politica e le prospettive per il futuro di Forza Italia. L'obiettivo, anche dopola nomina di Tajani a vicepresidente del partito, è quella di avviare un rinnovamento. Era stato lo stesso Tajani a dire che "c'è una fetta di Paese a cui dobbiamo guardare: pmi, artigiani, agricoltori, liberi professionisti e dare all'Italia innanzitutto una politica ...

Roma. Segretariato Permanente dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo : Roma ospiterà la sede del Segretariato Permanente dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo. La decisione è stata presa dai componenti

Vitalizi - via libera della Camera al taglio degli assegni : scatta il contributivo per gli ex parlamentari : Ok della Camera al taglio dei Vitalizi . L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i Vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli ...

L’annuncio del ministro Fraccaro : “Da settembre lavoreremo per ridurre di un terzo il numero dei parlamentari” : Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro annuncia che da settembre il governo si metterà al lavoro non solo per l'abolizione del Cnel ma anche per ridurre di un terzo il numero dei parlamentari. E sulla delibera che si discuterà domani alla Camera sul taglio dei vitalizi afferma: "Sarà una grande festa per i cittadini".Continua a leggere

Cruciani ad operaio Fiat Pomigliano che si lamenta per Cr7 : Se andasse al Napoli che diresti? - Calcio : Il punto è che la Juventus ha come socio di maggioranza lo stesso di FCA - ha detto Giannone - io sono ovviamente tifoso del Napoli ma parliamo di economia in questo caso. A me non sembra giusto che ...

Dall'avvocatura un paracadute per Fico : non pagherà i vitalizi agli ex parlamentari : Roma L'attacco ai privilegi degli ex parlamentari non si ferma. Tanto più che ora il Movimento Cinque stelle e il presidente della Camera Roberto Fico possono contare su un "paracadute". Il motivo? É arrivato il parere dell'Avvocatura dello Stato che assicura che i membri dell'ufficio di presidenza della Camera non dovranno rispondere personalmente qualora i ricorsi sui tagli ai vitalizi fossero accolti. In sostanza qualora la class action ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Battaglia degli ex parlamentari per i vitalizi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Battaglia degli ex parlamentari sul paventato taglio dei vitalizi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 09:14:00 GMT)

Lettera ai parlamentari per non tornare indietro nella lotta al caporalato : Lo scorso 2 giugno, in Calabria, veniva assassinato Soumaila Sacko, giovane bracciante e sindacalista impegnato a difendere i diritti dei lavoratori sfruttati nei campi. Pochi giorni dopo, il silenzio assordante delle istituzioni su questa vicenda, veniva bruscamente interrotto dalle dichiarazioni dei neo-ministri dell'Interno e dell'Agricoltura, che affermavano come l'attuale legge sul caporalato più che semplificare, complichi e che ...

Salvini incontra (per caso) i parlamentari tunisini : “Offesi perché ho detto che la Tunisia esporta galeotti? Me ne dispiaccio” : “Se qualcuno si è sentito offeso dalle mie parole me ne dispiaccio”. Matteo Salvini non le vuole chiamare scuse ufficiali (“Lei scriva quello che le pare, io sono stato chiaro”), ma intanto ha deciso di ammorbidire le sue dichiarazioni. Il fuori programma va in scena nel centro di Milano, Four Season hotel nel cuore del quadrilatero della moda. Il ministro dell’Interno, il giorno dopo il raduno di Pontida, si ...

Parlamentari USA per la prima volta in molti anni si recano in Russia - : Il senatore repubblicano John Kennedy ha detto ai giornalisti che ha in programma di parlare del commercio e dell'economia, ma ha accompagnato l'enumerazione delle voci dell'ordine del giorno con l'...

"Così è una rapina - ci perdo la metà". Le proteste degli ex parlamentari per il taglio dei vitalizi : "Oggi ho letto un articolo divertentissimo sul Corriere della Sera. Raccoglie le lamentele di alcuni ex parlamentari a cui toglieremo i vitalizi tra pochi giorni. Uno piange miseria perchè da 4.700 euro al mese grazie alla nostra delibera prenderà 2.500 e parla di atto illiberale. Ma dico io: ma se hai versato contributi per avere una pensione di 2.500 euro perchè te ne davo dare il doppio? Questa è giustizia, altro ...

M5S : nuove regole per i rimborsi dei parlamentari : Un forfait da 3 mila euro al mese che diventano 2 mila per chi ha la residenza in provincia di Roma: è questa la cifra che i parlamentari M5S dovranno restituire mensilmente secondo il nuovo ...

M5s - nuove regole sulle restituzioni dei parlamentari : forfait di 3mila euro al mese. 2mila per chi ha residenza a Roma : Un forfait da 3mila euro al mese che diventano 2mila per chi ha la residenza in provincia di Roma: è questa la cifra che i parlamentari M5S dovranno restituire mensilmente secondo il nuovo regolamento dei rimborsi dei portavoce del movimento alle Camere. Lo annuncia il blog delle stelle sottolineando che il taglio alle indennità e quello all’assegno di fine mandato sono altri due punti chiave del nuovo regolamento. L'articolo M5s, nuove regole ...

Ex parlamentari : 'Tagliano i vitalizi per mettere mano alle pensioni degli italiani' : L’associazione degli ex parlamentari annuncia battaglia contro la delibera sul taglio dei vitalizi approdata oggi in ufficio di presidenza alla Camera: proprio questo pomeriggio si è svolta a Montecitorio una conferenza stampa con Antonello Falomi e Giuseppe Gargani, i quali hanno spiegato nel dettaglio i motivi della loro opposizione a questo provvedimento voluto dal Presidente della Camera [VIDEO] Roberto Fico. Falomi: 'Togliere vitalizi è ...