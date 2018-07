http://feedproxy.goo

: Serie Galaxy Note verso la fine, la crisi d’identità di #Samsung è al massimo: Samsung… - giannifioreGF : Serie Galaxy Note verso la fine, la crisi d’identità di #Samsung è al massimo: Samsung… - ModaSmartphone : Le flip #cover della serie #Sparkle garantiscono un #aspetto semplice, ma al #tempo stesso #luminoso al vostro… - StarWarsAdd_Ita : Star Wars Legacy ci ricorda che il 2019 sarà ricco di eventi: il videogame Jedi: The Fallen Order, la Star Wars Cel… -

(Di domenica 22 luglio 2018)potrebbe far sparire gradualmente lain favore dellaS, questi gli ultimi rumor provenienti dalla Corea del Sud. Una decisione che dovrebbe essere stata influenzata dal calo di vendite delS9 ed S9 Plus rispetto ai modelli precedenti. Cosa cambia dalla versione Plus di unS e un? La S Pen diranno in molti ed è effettivamente così che stanno le cose, soprattutto da quandoha iniziato ad aumentare la dimensione dei suoi smartphone facendoli somigliare un po’ tutti ad un. Se pensiamo a device del passatoci rendiamo immediatamente conto che modelli come ilS3 e il3 oppureS4 e4 sono modelli molto differenti tra loro e non solo per il design. L’azienda sudcoreana migliorava le prestazioni deirispetto aiS, anzi erano proprio le problematiche di questi ultimi a ...