Sergio Marchionne | Luigi Bisignani svela luci e ombre | ' La beffa finale e i 2 grandi

Sergio Marchionne - il duro in pullover che ha rivoluzionato la Fiat : ... dove il Lingotto aveva una leadership sul mercato che tuttavia non era redditizia per le difficoltà intrinseche dell'economia brasiliana, , la Fiat nella seconda parte del decennio 2000-2010 fece ...

F1 : l’uscita di scena di Sergio Marchionne che effetti avrà sulla Ferrari? Arrivabene rafforzato e Raikkonen ancora a Maranello? : Un autentico terremoto quello avvenuto nella Scuderia Ferrari e nella realtà FCA. Sergio Marchionne, n.1 del Cavallino Rampante e figura di spicco di tutto il gruppo industriale lascia per gravi problemi di salute.-- Un rimescolamento delle carte importante che avrà degli effetti anche nella gestione sportiva della Ferrari. Gli scenari sono diversi. In primis, da un certo punto di vista, il potere decisionale del Team Principal Maurizio ...

Sergio Marchionne sta molto male : Da ieri non è più amministratore delegato di FCA: i giornali dicono che è in ospedale da quasi un mese e l'azienda dice che non potrà più tornare al lavoro The post Sergio Marchionne sta molto male appeared first on Il Post.

F1 – Dipartita Marchionne - dal rinnovo di Raikkonen al futuro di Leclerc : ecco come potrebbe cambiare il destino della Ferrari senza Sergio : Louis Camilleri al posto di Sergio Marchionne in Ferrari, ecco come cambiano le scelte ai vertici della scuderia di Maranello con la sostituzione al vertice Notizie poco confortanti sono giunte ieri sulle condizioni di salute di Sergio Marchionne. L’ormai ex amministrato delegato Fca ha dovuto cedere il passo a Mike Manley, suo successore, a causa di un’operazione alla spalla le cui complicazioni sarebbero state impreviste e ...

Marchionne - la lettera di Elkann ai dipendenti : «Questa è la mia lettera più difficile - Sergio non tornerà» : Nelle ore in cui il Cda della Fca decideva - di fronte a un quadro clinico ormai gravissimo - di affidare a Manley e Camilleri le cariche di ad di Fca e Ferrari che erano di Sergio Marchionne, il ...

Condizioni Marchionne - Le indiscrezioni shock sulla salute di Sergio : ... inoltre su Twitter, è il cinguettio di Paolo Madron di Lettera43 ad allarmare: "cose che non si vorrebbero mai dire, ma che il dovere di cronaca purtroppo ci impone: Marchionne è in coma profondo".

Condizioni Marchionne – Le indiscrezioni shock sulla salute di Sergio : indiscrezioni agghiaccianti e allarmanti sulle Condizioni di Sergio Marchionne Giornata importante ai vertici FCA: John Elkann ha convocato i Cda di FCA per una riunione d’urgenza per provvedere alla sostituzione di Sergio Marchionne nei suoi ruoli in azienda. Mike Manley è il nuovo amministratore delegato FCA, mentre John Elkann è il nuovo presidente Ferrari, con Louis Camilleri ad. Mentre ai vertici FCA avvengono questi storici ...

Sergio Marchionne sta male - Manley il successore a Fca. Elkann : «Addolorato - impensabile poche ore fa» : Sergio Marchionne ha lasciato la guida di Fca dopo 14 anni: la fine di un'era per il manager che è attualmente ricoverato a Zurigo e sta molto male , al punto di non poter tornare al suo lavoro. Al ...

Sergio Marchionne CONDIZIONI DI SALUTE CRITICHE/ Come sta - ultime notizie : Ha tumore - è in coma profondo : Le CONDIZIONI di SALUTE di SERGIO MARCHIONNE sono avvolte nel mistero. Come sta realmente? La versione di un'operazione alla spalla sembra non reggere. Al momento l'unica cosa certa è che SERGIO MARCHIONNE è in CONDIZIONI CRITICHE. Lo stato di SALUTE del manager italo-canadese si è aggravato dopo l'intervento alla spalla, quindi non potrà tornare a lavorare in Fca.--Dagospia ha scritto che l'ormai ex ad di Fca «è malato di tumore ai ...