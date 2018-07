Sergio Marchionne | Berlusconi | “Manager italiano numero uno” Matteo Renzi | “Ha creato

Fca - Sergio Marchionne in condizioni irreversibili : MILANO - Sergio Marchionne è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale universitario di Zurigo e le sue condizioni sono irreversibili. È quanto trapela dalla struttura elvetica anche se l'azienda ...

Sergio Marchionne - la Ferrari delude : Sebastian Vettel si ritira - vince Hamilton : La Ferrari che voleva dedicare il Gran Premio di Germania a Sergio Marchionne ha deluso. Lewis Hamilton ha infatti vinto l'11° appuntamento del Mondiale di Formula 1 . Grande rimonta dell'inglese ...

ADDIO MARCHIONNE/ Sergio - le tre lezioni di un genio italiano : Sergio MARCHIONNE ha compiuto un miracolo economico che nessuno può smentire o maliziosamente contraddire. E' il frutto migliore di questo paese. GRAZIANO TARANINI(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:29:00 GMT)ADDIO MARCHIONNE/ Fca rimane sola (e l'Italia pure), di S. CingolaniDOPO MARCHIONNE, MANLEY/ Un vuoto che mette nei guai Fca, di F. Oppedisano

MANUELA BATTEZZATO - COMPAGNA DI Sergio MARCHIONNE/ Con i figli Alessio Giacomo e Jonathan Tyler a Zurigo : MANUELA BATTEZZATO, chi è la COMPAGNA di SERGIO MARCHIONNE, ora al suo fianco mentre combatte in ospedale con i due figli Alessio Giacomo e Jonathan Tyler avuti dall'ex moglie.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:14:00 GMT)

Sergio Marchionne come sta? “Condizioni gravi da venerdì”/ Famiglia Agnelli incredula : “gratitudine infinita” : Le condizioni di salute di Sergio Marchionne sono avvolte nel mistero. come sta realmente? La versione di un'operazione alla spalla sembra non reggere. L'ipotesi di un tumore ai polmoni(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 16:30:00 GMT)

Sergio Marchionne - Myrta Merlino : 'Spietato - ha salvato la Fiat. Il mio pensiero va a lui' : 'L'ad in maglioncino, manager all'occorrenza spietato, capace di non lasciare indietro i lavoratori e di riconoscere i difetti del mondo di cui lui stesso faceva parte', scrive Myrta Merlino su Twitter su Sergio Marchionne : 'Ha salvato la Fiat, è arrivato lontano, senza mai dimenticare l'Italia. Il mio pensiero va a Sergio'.

UIL e UILM Modena in merito alle condizioni di Sergio Marchionne e la continuità del suo progetto : Ora non è tempo di distinguo: su Sergio Marchionne scriveranno trattati di economia e di moderne relazioni sindacali negli anni a venire. A noi interessa la continuità del suo progetto che per gli ...

I timori di Torino per il domani - con Fca senza Sergio Marchionne : Cosa accadrà ora a Torino? Una città e le sue istituzioni più rappresentative guardano con preoccupazione al futuro in casa Fca all'indomani del passaggio di consegne del gruppo dalle mani di Sergio Marchionne a quelle di Mike Manley. Un passaggio anticipato, rispetto ai tempi previsti, per l'improvviso peggioramento delle condizioni di salute di Sergio Marchionne che ha guidato l'azienda negli ultimi 14 anni.La nomina di un ...