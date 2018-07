SERENO VARIABILE ESTATE 2018 Viaggio nelle Marche | Senigallia | tra spiaggia e panorami

TV - Rai2 : SERENO VARIABILE Estate - viaggio a San Felice Circeo : San Felice Circeo, una delle località balneari più note della costa laziale, sarà al centro della puntata di Sereno Variabile Estate di domenica 1° Luglio in onda su Rai2 alle 13.45. Con Osvaldo Bevilacqua scopriremo le bellezze naturali note e meno note di questo piccolo gioiello che si erge a picco sul mare. L’itinerario sarà ricco di proposte in grado di soddisfare chi ama il mare in tutte le sue declinazioni: dal windsurf al kite surf, dal ...

TV - Rai2 : “SERENO VARIABILE Estate” fa tappa in Campania - da Paestum agli allevamenti di bufale : tappa in Campania per Sereno Variabile Estate. Domenica 24 giugno alle 13.45 su Rai2 le telecamere della trasmissione di Osvaldo Bevilacqua andranno alla scoperta del Parco Archeologico di Paestum, bene iscritto dal 1998 nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. In compagnia del Direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel, si scopriranno la maestosità dei templi dell’area archeologica, area fruibile anche alle persone con disabilità e la mostra ...

TV - Rai2 : “SERENO VARIABILE Estate” - viaggio in Sicilia alla scoperta della Costa dei Ciclopi : Il lungo viaggio di Sereno Variabile Estate, in onda domenica 17 giugno alle 13.45 porterà i telespettatori di Rai2 in Sicilia, sulla Costa dei Ciclopi, alla scoperta di Aci Castello e del suo caratteristico borgo marinaro, Aci Trezza. Proprio da Aci Trezza Osvaldo Bevilacqua uscirà a bordo di un’imbarcazione dal fondo trasparente per scandagliare i suggestivi scogli dei Ciclopi, e parlerà dei miti e delle leggende che ancora aleggiano sulle ...

Alle 13.30 di oggi la puntata di SERENO VARIABILE nella cornice di Massa Lubrense : Infine Bevilacqua incontrerà dei ragazzi che fanno parte di un'associazione che si dedica all'organizzazione di vari eventi e spettacoli. Una bella opportunità per far conoscere un angolo di paradiso ...

SERENO VARIABILE Estate : i segreti di Massa Lubrense : Nuova puntata su Rai 2 di Sereno Variabile Estate, il programma di viaggi, turismo e vacanze condotto da Osvaldo Bevilacqua. Anticipazioni puntata del 16 giugno Tutto pronto per il secondo appuntamento di Sereno Variabile Estate. Questa volta, il programma dedicato ai viaggi, al turismo e alla vacanze, poterà i telespettatori alla scoperta di una delle località turistiche più amate del Sud Italia. Siete curiosi di sapere di quale località si ...

TV - Rai2 : a “SERENO VARIABILE Estate” le bellezze di Sorrento - affascinante cittadina costiera : Nuovo appuntamento con Sereno Variabile Estate, il programma di viaggi, turismo e vacanze condotto da Osvaldo Bevilacqua. Protagonista della puntata in onda domenica 10 giugno alle 13.45 su Rai2 sarà Sorrento, affascinante cittadina costiera della Penisola omonima che si affaccia sul Golfo di Napoli. Tanti gli spunti e le iniziative che verranno suggeriti a chi volesse trascorrere un week end o un soggiorno in questa località, a partire dalla ...

SERENO VARIABILE : Sorrento protagonista della puntata del 10 giugno : Torna su Rai2 l’appuntamento con Sereno Variabile Estate, il programma di viaggi, turismo e vacanze. Ecco le anticipazioni della puntata di domenica 10 giugno Nuovo appuntamento con Sereno Variabile Estate su Rai2. Questa settimana il programma dedicato ai viaggi, al turismo e alla vacanze condurrà i telespettatori in una delle cittadine più belle ed affascinanti del Sud Italia. Curiosi di scoprire di quale si tratta? Bene, scopriamolo ...

TV - RAI2 : “SERENO VARIABILE Estate” alla scoperta della Maremma : Un viaggio tra Lazio e Toscana per scoprire alcuni degli angoli più affascinanti del territorio della Maremma. E’ questo il tema della puntata di “Sereno Variabile Estate“, in onda domenica 3 giugno alle 13.45 su RAI2. Osvaldo Bevilacqua ci porterà tra i butteri che quotidianamente lavorano con il bestiame, perpetuando una tradizione vecchia di secoli. Lungo le coste di Montalto di Castro si andrà alla scoperta di relitti e vestigia ...