Serena Williams | relax in Franciacorta

Us Open - Stephens per il bis - torna Serena Williams. Azarenka wild card? : La numero 101 del mondo Anna Blinkova è l'ultima ad entrare, Caroline Dolehide la prima riserva. E' soltanto l'ottava riserva Victoria Azarenka , che avrà bisogno di una wild card. ↓ VISUALIZZA ...

Tennis - Serena Williams alle donne : 'Non sono migliore di voi' : TORINO - Dopo aver scalato la classifica mondiale passando dal 181° al 28° posto grazie alla finale raggiunta sabato scorso a Wimbledon - il primo risultato importante dopo la maternità - Serena ...

Nuova Classifica WTA – Kerber ad un passo dalla top 3 - vola Serena Williams : Camila Giorgi sfiora il best ranking : La Nuova Classifica WTA vede ancora al top Simona Halep, davanti a Wozniacki e Stephens. Bene Kerber 4ª, crolla Muguruza. Sale in 28ª posizione Serena Williams, Camila Giorgi migliore azzurra Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking femminile. La Nuova Classifica WTA vede al top ancora Simona Halep, seguita da Caroline Wozniacki, nonostante i pessimi risultati raggiunti a Wimbledon da entrambe. ...

Tennis - Ranking WTA (16 luglio) : Simona Halep in vetta - Serena Williams nella top30 - Camila Giorgi n.35 : Simona Halep rimane in vetta al Ranking WTA dopo l’appuntamento di Wimbledon. La 27enne di Costanza conferma la propria leadership per la 21esima settimana consecutiva (la 37esima complessiva). La rumena ha 831 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. In terza piazza troviamo per la prima volta in carriera la statunitense Sloane Stephens, con in scia la tedesca Angelique Kerber, trionfatrice sull’erba londinese (3° Slam in ...

Wimbledon - il discorso di Serena Williams dopo la sconfitta : “Ho giocato per tutte le mamme” e non trattiene le lacrime : E’ una sconfitta dall’alto valore simbolico per la minore delle sorelle Williams. “E’ stato un torneo incredibile per me – ha detto trattenendo a stento le lacrime – Ho lavorato tanto per essere qui ma non posso essere delusa, era solo il mio quarto torneo. Ci ho provato davvero ma Angelique ha giocato molto bene: è una buona amica, ha meritato di vincere e so che apprezzerà tanto questo momento. Oggi ho giocato un ...

L’emozione di Meghan e Kate dopo la sconfitta di Serena Williams : «Ho giocato per tutte le mamme» : La tennista pluripremiata non ce l’ha fatta. Ad aggiungere Wimbledon 2018 al lunghissimo elenco dei successi (23 Slam vinti). Ma mamma Serena Williams sì. La campionessa (e regina dei social, star internazionale) si è ripresa la scesa subito dopo essere stata sconfitta sul campo da Angelique Kerber. Quando davanti ai microfoni della BBC è scoppiata in lacrime. A 36 anni, dieci mesi dopo aver messo al mondo la prima figlia (Alexis Olympia) ...

Serena Williams : 'Rivedo la luce - ora posso vincere di nuovo uno Slam' : Serena sarà numero 28 del mondo lunedì prossimo con questo risultato. Dovrebbe tornare a competere già a fine luglio nel WTA di San Josè. 'So già cosa devo migliorare, cosa devo fare, cosa ho fatto ...

Wimbledon 2018 : la solidità vincente di Angelique Kerber - la giornata no che non cancella il gran torneo di Serena Williams : Il torneo femminile di Wimbledon ha regalato una nuova campionessa, la seconda tedesca a vincere sui prati più famosi del mondo dopo Steffi Graf: Angelique Kerber ha dimostrato una volta di più di non aver vinto due Slam per caso, come pure di non esser diventata numero uno del mondo, a fine 2016, per grazia ricevuta. Tutti i riflettori erano puntati su Serena Williams, sul ritorno dalla maternità. Aveva, Serena, vinto tre turni al Roland Garros ...

Wimbledon alla Kerber : Serena Williams ko : TORINO - La tedesca Angelique Kerber ha vinto il primo Wimbledon della sua carriera. In finale ha battuto Serena Williams con un doppio 6-3 in un'ora e sette minuti. Tutte le notizie di Tennis Per ...

Wimbledon 2018 : la regina è Angelique Kerber! Si infrange il sogno di mamma Serena Williams : Eravamo già pronti a raccontare la favola di Serena Williams. Era tutto apparecchiato perché l’americana, a 37 anni, cementificasse la sua leggenda e il suo status di migliore giocatrice di tutti i tempi vincendo Wimbledon ed eguagliando il record di 24 titoli Slam, gli stessi di Margareth Smith Court. Un’impresa, resa ancor più preziosa dal fatto che la Williams solo 10 mesi fa rischiava la vita dando alla luce la piccola Alexis ...

Wimbledon – Serena Williams con gli occhi lucidi : “mamme - io ci ho provato. Kerber fantastica - ha meritato” : Svanisce il sogno di vincere Wimbledon da neo mamma, ma Serena Williams accetta la sconfitta in finale contro Angelique Kerber con grande sportività Nel torneo WTA di Wimbledon più strano degli ultimi anni, con tutte le big fuori già nei primi turni, anche la finale non poteva essere ‘sorprendente’. La favorita della vigilia, Serena Williams, è stata sconfitta nettamente da Angelique Kerber con un doppio 6-3. Al termine del ...

Wimbledon 2018 : Serena Williams - niente record. A Londra trionfa la Kerber : La statunitense, scesa al numero 181 del ranking a causa del lungo stop per maternità ma accreditata dagli organizzatori della 25esima testa di serie , tornerà nelle Top 40 del mondo, , aveva battuto ...

Wimbledon 2018 - Angelique Kerber : “Ho espresso il miglior miglior tennis”; Serena Williams : “Ci riproverò!” : Angelique Kerber ce l’ha fatta. La tedesca fa suo il titolo 2018 di Wimbledon sconfiggendo la “Regina” Serena Williams, sette volte vincitrice del torneo, in un incontro in cui la teutonica ha espresso un tennis di altissimo profilo contro cui anche l’americana ha potuto fare poco. Si tratta del terzo Major in bacheca per la Kerber ed è la rivincita dell’atto conclusivo 2016 quando Serena si impose. Una sfida ...