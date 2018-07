Serata finale | la Festa dell' Unità di Mondeggi si chiude con Luca Lotti

Michele Placido per la Serata finale di Conoscenza in festa : A palazzo Garzolini di Toppo Wassermann, in via Gemona 92, il progetto Multiverso organizza 'Senza scienza' per provare a rispondere alla domanda: Che mondo sarebbe, senza scienza? Al giorno d'oggi a ...

OnDance - chiude l’evento che ha fatto ballare Milano : 5mila persone alla Serata finale con Bolle all’Arco della Pace : Le suggestive immagini della serata finale all’Arco della Pace di OnDance, la festa della danza voluta e ideata da Roberto Bolle, che ha fatto ballare Milano dall’11 al 17 di giugno con eventi e iniziative disseminate in tutta la città. Le oltre 5mile persone che hanno partecipato ieri sera all’evento hanno potuto ballare insieme a Roberto Bolle, accompagnato sul palco dai ballerini dei workshop e dagli street dancer di Red Bull Dance Your ...

Il finale di Teen Wolf 5 in onda su Rai4 il 18 giugno : ultimi 4 episodi in una sola Serata? : Il finale di Teen Wolf 5 potrebbe andare in onda su Rai4, per la prima volta in chiaro, il prossimo 18 giugno. Al momento la rete non ha ancora annunciato quali siano le sue intenzioni ma tutto lascia pensare che gli ultimi 4 episodi potrebbero andare in onda in una sola serata la prossima settimana. Teen Wolf 5 torna in onda oggi, 11 giugno, con ben tre episodi nella seconda serata di Rai4 ovvero il 5x14, il 5x15 e il 5x16 dal titolo, ...

Governo Conte : è il giorno della fiducia al Senato. Dibattito alle 14.30 - voto finale in Serata : Il discorso di Giuseppe Conte al Senato:12.25 - Si apre con la dichiarazione programmatica del presidente del Consiglio Giuseppe Conte la giornata del voto di fiducia al Senato sul "programma del cambiamento" dell'esecutivo giallo-verde. Conte prima di entrare a Palazzo Madama, alle 12, ai giornalisti ha detto: "Oggi è un passaggio importante per me e il Paese. Sono emozionato". Dopo la discussione alle 14.30 ci sarà il voto finale, che ...

Sense8 - a Napoli una Serata per festeggiare il finale di serie - Video : Un'ultima avventura, per i protagonisti di Sense8, la serie di Netflix che si prepara a salutare il pubblico con un episodio speciale che chiuderà lo show e che sarà disponibile sulla piattaforma da venerdì 8 giugno 2018. Una decisione, quella di Netflix, che è arrivata dopo la marea di proteste dei fan, che proprio non ci stava a vedere concludersi il telefilm senza un finale vero e proprio.Era più o meno un anno fa quando arrivò la notizia ...

Pirlo - la notte del Maestro : spettacolo nella Serata d’addio a San Siro - 7-7 il risultato finale - momenti commoventi [FOTO e VIDEO] : 1/18 LaPresse/Spada ...

