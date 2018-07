Se si vuole salvare l' Europa va ripensato il Trattato di Maastricht

Lifeline - dalla rotta balcanica al mar Mediterraneo : storia della ong che vuole salvare vite : All’inizio, ottobre 2015, fu la rotta balcanica e gli aiuti portati con il convoglio Dresda-Balcani da un gruppo di giovani, il nocciolo duro a Dresda, che non volevano più stare a guardare. Il mese dopo tre furgoni partirono per la Serbia, insieme a una squadra internazionale per assistere migliaia di rifugiati in attesa di registrazione. A dicembre l’attività si spostò in Grecia, Idomeni, e di seguito a Chios. Poi, con la chiusura della rotta ...

Grillo vuole salvare i lavoratori dell'Ilva con il reddito di cittadinanza : "Nessuno ha mai pensato di chiudere Ilva". Con un post sul suo blog Beppe Grillo prova a chiarire l'altalenante linea del Movimento 5 stelle sul futuro dell'acciaieria di Taranto, spiegando che nei piani è prevista "una riconversione" che tutelerà l'occupazione dei lavoratori "nella bonifica e ristr

Per salvare Avellino ci vuole un filosofo : Sabino Morano Avellino è la città capoluogo di una provincia territorialmente vasta, l'Irpinia, che conta ben 118 comuni. Eppure si fa davvero fatica a riconoscerle il suo ruolo istituzionale. In ...

Iran : Mogherini - Ue vuole salvare intesa : ANSA, - BRUXELLES, 15 MAG - "L'unione europea è determinata a salvare l'accordo nucleare Iraniano, stiamo mettendo in piedi una serie di misure per mantenere l'accordo". Lo ha annunciato l'Alto ...

?rump - Iran : l’Ue vuole salvare l’accordo sul nucleare Video : In questi giorni, nella capitale Iraniana sono in atto manifestazioni anti-Usa per contestare l’uscita degli Stati Uniti dall’intesa sul nucleare e la conseguente escalation militare tra l’Iran e Israele. In questo quadro, la diplomazia Europea si muove per salvare l’accordo. Sabato 12 maggio 2018, l’alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari Esteri e la Politica di sicurezza Federica Mogherini, ha convocato urgentemente un vertice ...