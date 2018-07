Scrub per l’estate amici della pelle e del pianeta

vanityfair

(Di domenica 22 luglio 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 29 di Vanity Fair (2018), in edicola fino al 25 lugli0 Laè l’organo più esteso del nostro corpo, può arrivare a pesare 10 chili e assorbe fino al 60% di ciò che le viene spalmato sopra. È per questo che sempre più aziende cosmetiche hanno deciso di bandire dai loro prodotti solfati e perturbatori endocrini, sostanze che interferiscono con la funzionalità ormonale. Eppure, lo sanno bene gli amanti delle formule naturali e dell’etica del consumo, anche un gesto semplice come lopotrebbe diventare nocivo. Non per noi, in quanto «il contatto è superficiale», spiega Umberto Borellini, cosmetologo, ma per l’ambiente in cui viviamo. Parliamo delle microplastiche, particelle polimeriche derivanti dal petrolio presenti soprattutto in dentifrici e. Per individuarle basta massaggiare la crema tra le dita e lasciarle emergere come ...