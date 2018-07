Scontrino omofobo | quel ‘sì frocio’ è la prova che l’Italia odia chiunque non sia

Roma - insulto omofobo sullo Scontrino del ristorante : Aggiornamento ore 15:55 - Il caso dell'insulto omofobo sullo scontrino di una coppia gay cliente della Locanda Rigatoni di Roma è diventato uno degli argomenti del giorno e così, alla fine, i proprietari del locale hanno dovuto fare un gesto netto per redimersi in qualche modo dopo la pessima figura fatta: è stato licenziato il cameriere autore dell'insulto sullo scontrino.Coppia gay insultata alla Locanda RigatoniDoveva essere una cena ...

Scontrino omofobo a Roma : "Doveva essere la nostra serata per uscire dall'anonimato. È stato un incubo" : "Doveva essere la "nostra serata", finalmente, ci erano decisi ad uscire allo scoperto e ad affrontare il mondo. Adesso non so cosa faremo. di certo una cena tranquilla si è trasformata in un incubo". In un'intervista a La Stampa uno dei due giovani vittime di omofobia in un ristorante di Roma, racconta l'accaduto."Io e il mio fidanzato siamo andati a cena alla Locanda Rigatoni a due passi da san Giovanni. L'idea era stata mia, ...

Roma - il conto arriva con l’insulto omofobo sullo Scontrino : la denuncia di una coppia gay. Il Comune : “Gravissimo” : Quella di giovedì scorso, alla Locanda Rigatoni, vicino piazza San Giovanni a Roma, doveva essere una serata tranquilla per un 21enne e per il suo fidanzato, ma così non è stato. Dopo aver ordinato e mangiato, i ragazzi hanno chiesto il conto e assieme allo scontrino è arrivato anche un insulto omofobo. “No pecorino …sì frocio” si legge chiaramente sul pezzo di carta. Il cameriere ha spiegato ridendo – dopo il reclamo ...

