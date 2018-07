Scontrino omofobo | il ristorante resta chiuso | ' Abbiamo ricevuto insulti e minacce da

Scontrino omofobo : minacce e uno striscione di Forza Nuova contro la Locanda Rigatoni : Dopo la vicenda dello Scontrino omofobo ("Pecorino no, Froci sì") che è costata il posto di lavoro ad un cameriere, i titolari della Locanda Rigatoni, locale romano di San Giovanni, sono stati costretti a fare i conti con tantissime minacce ed infine anche con l'estrema destra. Degli attivisti di Forza Nuova hanno infatti appeso uno striscione per protestare contro il licenziamento del cameriere: "Licenziato dalla vostra omofollia". La solita ...

Caso dello Scontrino omofobo : La risposta dei Proprietari e dipendenti : Il Caso dello scontrino con l’offesa omofoba Associazioni LGBT e diversi quotidiani si sono mossi per capire meglio quello che è accaduto giovedì sera. Adesso però è il turno della Proprietaria del locale, che ha ammesso tutto ed ha aggiunto che il cameriere che ha battuto la comanda è già stato licenziato. SE TI SEI PERSO COSA E’ SUCCESSO, ECCO QUI’ L’ARTICOLO DELL’ACCADUTO “Un atto inqualificabile dal quale ...

Scontrino omofobo a Roma - gestori locale : ricevute minacce morte : Scontrino omofobo a Roma, gestori locale: ricevute minacce morte I titolari del ristorante finito nella bufera per un insulto a due ragazzi omosessuali oggi hanno deciso di tenere chiusa l’attività: “Abbiamo anche trovato e rimosso uno striscione di Forza Nuova contro i gay”. Centinaia i commenti negativi sul ...

Scontrino omofobo a Roma - gestori locale : ricevute minacce morte - : I titolari del ristorante finito nella bufera per un insulto a due ragazzi omosessuali oggi hanno deciso di tenere chiusa l'attività: "Abbiamo anche trovato e rimosso uno striscione di Forza Nuova ...

Scontrino omofobo : RISTORANTE OFFENDE COPPIA GAY/ Roma - ultime notizie : striscione Forza Nuova contro gestori : SCONTRINO contro COPPIA gay in RISTORANTE a Roma. "No pecorino, si fr*o": le umilianti scritte omofobe. Due ragazzi Romani hanno subito un'umiliazione in un locale (Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 14:50:00 GMT)

Scontrino omofobo - minacce e uno striscione di Forza Nuova contro i titolari della Locanda Rigatoni : Un susseguirsi di telefonate volgari, parole violente sui social e poi anche uno striscione davanti al locale: è quanto hanno ricevuto i titolari della Locanda Rigatoni, finita al centro delle polemiche per la vicenda dello Scontrino con l’insulto omofobo. “Licenziato dalla vostra omofollia” è il messaggio firmato da Forza Nuova e affisso sulla porta del locale durante la notte. Il riferimento è al licenziamento del cameriere ...

Scontrino omofobo - il ristorante resta chiuso : «Abbiamo ricevuto insulti e minacce da tutti» : insulti e minacce da più parti e il ristorante, divenuto tristemente famoso per il comportamento omofobo di un cameriere, poi licenziato, decide di restare chiuso. Il caso che ha coinvolto la...

Scontrino omofobo : ristorante offende coppia gay/ Ultime notizie Roma - la vittima : “Guarda che nessuno ride" : Scontrino contro coppia gay in ristorante a Roma. "No pecorino, si fr*o": le umilianti scritte omofobe. Due ragazzi Romani hanno subito un'umiliazione in un locale (Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 13:50:00 GMT)

Scontrino omofobo : i proprietari del locale dicono di aver ricevuto minacce di morte : "Ieri è stato un susseguirsi di telefonate violente e volgari e non poche minacce di morte e di danni al locale, che pertanto oggi resterà chiuso. Per non parlare della violenza sui social. Stamattina ci siamo ritrovati uno striscione omofobo e razzista di Forza Nuova di fronte il nostro locale, che è stato poi rimosso da noi stessi". È quanto fa sapere in una nota la direzione della Locanda Rigatoni, ...

Scontrino omofobo a una coppia gay Licenziato il cameriere : Le battutine sui gay sono intollerabili. Non per la menata dell''omofobia', ma perché sono sempre le stesse. Da secoli. Ormai non fanno più ridere neppure Pierino, quello delle barzellette super ...

Scontrino omofobo - quel ‘sì frocio’ è la prova che l’Italia odia chiunque non sia maschio - etero e bianco : La notizia della coppia insultata alla Locanda Rigatoni di Roma – riassumendo velocemente: il cameriere di turno ha ritenuto divertentissimo scrivere sull’ordinazione dei due clienti “no pecorino, sì frocio” – è un déjà vu della cronaca estiva italiana, da qualche estate a questa parte. Siamo purtroppo abituati a sentire di B&B che rifiutano clientela Lgbt, di ristoranti che non servono coppie di uomini e tanti altri fatti ancora che, in ...

Roma - insulto omofobo sullo Scontrino del ristorante : Aggiornamento ore 15:55 - Il caso dell'insulto omofobo sullo scontrino di una coppia gay cliente della Locanda Rigatoni di Roma è diventato uno degli argomenti del giorno e così, alla fine, i proprietari del locale hanno dovuto fare un gesto netto per redimersi in qualche modo dopo la pessima figura fatta: è stato licenziato il cameriere autore dell'insulto sullo scontrino.Coppia gay insultata alla Locanda RigatoniDoveva essere una cena ...

Scontrino omofobo : RISTORANTE OFFENDE COPPIA GAY/ Ultime notizie Roma : boicottaggio su TripAdvisor : SCONTRINO contro COPPIA gay in RISTORANTE a Roma. "No pecorino, si fr*o": le umilianti scritte omofobe. Due ragazzi Romani hanno subito un'umiliazione in un locale (Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 11:36:00 GMT)

Scontrino omofobo a Roma : "Doveva essere la nostra serata per uscire dall'anonimato. È stato un incubo" : "Doveva essere la "nostra serata", finalmente, ci erano decisi ad uscire allo scoperto e ad affrontare il mondo. Adesso non so cosa faremo. di certo una cena tranquilla si è trasformata in un incubo". In un'intervista a La Stampa uno dei due giovani vittime di omofobia in un ristorante di Roma, racconta l'accaduto."Io e il mio fidanzato siamo andati a cena alla Locanda Rigatoni a due passi da san Giovanni. L'idea era stata mia, ...