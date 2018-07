: #MAFIA bimbo sciolto in acido: 2.2 milioni alla mamma e al fratello di Giuseppe Di Matteo. Lo ha stabilito il trib… - TgLa7 : #MAFIA bimbo sciolto in acido: 2.2 milioni alla mamma e al fratello di Giuseppe Di Matteo. Lo ha stabilito il trib… - HuffPostItalia : Alla mamma e al fratello del bambino sciolto nell'acido 2,2 milioni di euro di risarcimento - AdrMontanaro : Bimbo sciolto nell’acido dalla mafia, risarcimento da 2,2 milioni alla famiglia Di Matteo … -

Il Tribunale civile di Palermo ha stabilito undi 2,2 milioni di euro alla mamma e al fratello di Giuseppe Di Matteo. Il ragazzino di 12 anni fu sequestrato e poinell'dalla mafia nel 1993,nel tentativo di far tacere il padre Santino, ex mafioso collaboratore di giustizia. Per il giudice "è stata lesa la dignità della persona,il diritto del minore a un ambiente sano, a una famiglia,a uno sviluppo armonioso,a un' istruzione.Beni e interessi di primario rilievo costituzionale".(Di domenica 22 luglio 2018)