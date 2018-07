Scherma | Mondiali 2018 | programma | orari e tv di lunedì 23 luglio Tutti gli italiani in

LIVE Scherma - Mondiali 2018 in DIRETTA : Mara Navarria avanti nella spada. Samele negli ottavi della sciabola. Si fermano Fiamingo e Montano : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di Scherma a Wuxi. Oggi si assegneranno le prime medaglie con le prove individuali di spada femminile e sciabola maschile. Subito l’occasione per l’Italia di provare a sbloccare il suo medagliere in questa rassegna iridata in terra cinese. In pedana per le spadiste scenderanno Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio, mentre tra gli ...

Scherma - Mondiali 2018 : domani arrivano le prime medaglie. Sciabolatori e spadiste in pedana : Da domani si comincia a fare sul serio. Ai Mondiali di Scherma a Wuxi arrivano le prime medaglie con le prove individuali di spada femminile e sciabola maschile. Subito l’occasione per l’Italia di provare a sbloccare il suo medagliere in questa rassegna iridata in terra cinese. Tra le spadiste grandi ambizioni per Mara Navarria, che si presenta a Wuxi da numero uno del mondo. La friulana è stata anche abbastanza fortunata nel ...

Scherma - Mondiali 2018 : l’analisi dei tabelloni. Due derby azzurri al primo turno. Possibile finale Errigo-Volpi : Domani ai Mondiali di Scherma di Wuxi sono in palio le prime medaglie. Andiamo ad analizzare i tabelloni arma per arma della rassegna iridata cinese. FIORETTO FEMMINILE (lunedì 23 Luglio) Ci potrebbe essere una finale tutta italiana ed è questo il grande sogno in questi Mondiali. Arianna Errigo ed Alice Volpi sono le principali carte azzurre e sono state inserite rispettivamente nel secondo e quarto quadrante del tabellone. Errigo avrà sulla sua ...

Scherma - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di domenica 22 luglio. Tutti gli italiani in gara : Da domani ai Mondiali di Scherma a Wuxi si comincerà a lottare per le medaglie. In programma ci sono le prove individuali della spada femminile e della sciabola maschile. Italia che vuole essere subito protagonista e che ha da giocarsi carte importanti per centrare subito il primo podio. AZZURRI IN PEDANA Spada femminile: Mara Navarria, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio Sciabola maschile: Luca Curatoli, Enrico Berrè, Luigi ...

Scherma - Mondiali 2018 : anche Loreta Gulotta accede al tabellone principale nella sciabola : Tutti gli azzurri in gara hanno superato la fase di qualificazione ai Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). L’ultima a strappare il pass per il tabellone principale è stata Loreta Gulotta nella sciabola. La siciliana ha ottenuto la qualificazione diretta al termine della fase a gironi, superata con quattro vittorie e due sconfitte. L’azzurra ha battuto infatti la tailandese Srinualad 5-1, l’ucraina Voronina 5-0, l’atleta di Singapore Lee Ann ...

Scherma - Mondiali 2018 : Chiara Cini ed Enrico Garozzo superano le qualificazioni : Seconda giornata ai Mondiali di Scherma a Wuxi. Continuano le fasi di qualificazione ed oggi toccava al fioretto femminile e alla spada maschile. Erano solo due gli azzurri a scendere in pedana oggi, Chiara Cini ed Enrico Garozzo. Entrambi, con percorsi diversi, hanno staccato il pass per il tabellone principale. La fiorettista toscana ha chiuso la fase a gironi con quattro vittorie e due sconfitte ed è riuscita a qualificarsi per il main draw ...

Diretta/ Mondiali di Scherma Wuxi 2018 streaming video e tv : Chiara Cimi al main Draw! (2^ giornata 20 luglio) : Diretta Mondiali di Scherma Wuxi 2018: info streaming video e programma della seconda giornata di gare, oggi 20 luglio 2018. In pedana Enrico Garozzo e Chiara Cini. (Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 09:38:00 GMT)

Cina - Mondiali Scherma : en plein per gli azzurri. Montano e Fiamingo passano le qualificazioni : In Cina sono iniziati i Mondiali di scherma , l'obiettivo principale della stagione. La prima giornata è stata dedicata alle qualificazioni. Sono dovuti infatti passare per i gironi di qualificazioni ...

