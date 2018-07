Sangue falso sulla Sacra Sindone | la reazione del Vaticano | ‘Nulla di

Blastingnews

(Di domenica 22 luglio 2018) Almeno la meta' delle macchie dipresentisarebbero false VIDEO. È questo il clamoroso risultato di una recente ricerca, condotta da Matteo Borrini dell’Universita' di Liverpool e da Luigi Garlaschelli del Cicap, pubblicatarivista scientifica Journal of Forensic Sciences. Una conclusione a cui, come era logico aspettarsi, la Chiesa Cattolica si oppone con tutte le sue forze. A poche ore dalla pubblicazione dello studio compiuto dai due italiani, infatti, ildecide di rispondere attraverso la voce di due scienziati. Il primo è Pierluigi Baima Bollone, contattato dalla Arcidiocesi di Torino, e la seconda è la sindonologa Emanuela Marinelli, la quale parla direttamente per conto della Citta' del. Entrambi provano a smontare la tesi dei colleghi parlando rispettivamente di “lavoro che lascia il tempo che trova” e di “nulla di ...