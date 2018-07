Sand Volley | il Trofeo Città di Riccione è di Scandicci

Samsung Lega Volley Summer Tour – La terza tappa del circuito di Sand Volley a Riccione : Samsung Lega Volley Summer Tour : da Cesenatico a Riccione , la terza tappa del circuito di Sand Volley resta in Romagna. Il trofeo in palio il 21 e 22 luglio Vissute le prime due tappe del Samsung Lega Volley Summer Tour 2018, l’evento di Sand Volley 4×4 organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, è ora di abbracciare Riccione , che anche quest’anno farà da scenario a un weekend di pallavolo di alto ...

Sand Volley 4×4 – Savallese pronta alla 2ª tappa del Summer Tour Lega 2018 : LVST18: la 2ª tappa a Cesenatico per la 14^ Supercoppa Italiana. Il Sand Volley 4×4 del Summer Tour Lega riparte dalla Romagna, dove tutti sono a caccia della favorita Scandicci. Per Millenium ci saranno Mazzini e Angelini, l’allenatore sarà Zanelli Il Samsung Lega Volley Summer Tour 2018 ritorna dopo qualche giorno di riposo per riempire nuovamente il weekend con il Volley su sabbia 4×4 di alto livello: in palio la 14ª ...