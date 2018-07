Sampdoria | ancora ‘via vai’ tra i pali | intanto Defrel…

sportfair

(Di domenica 22 luglio 2018)alle prese con la campagna di rafforzamento, Giampaolo hadiverse richieste da sottoporre a Sabatini ed Osti Lacontinua a lavorare sul mercato. Dopo qualche cessione illustre devono arrivare i colpi in entrata per soddisfare mister Giampaolo. Viviano è stato sostituito da Audero, ma nelle prossime ore anche Belec dovrebbe lasciare il club ed il ruolo di secondo portiere potrebbe essere affidato a Rafael, ex Napoli, svincolatosi qualche giorno fa. Ma non è tutto, ore caldissime per quanto concerne Defrel. Il calciatore è attualmente in ritiro con la Roma, ma l’intesa tra i club è vicinissima. Tra cifra per il prestito e diritto di riscatto, si parla di un affare che si dovrebbe aggirare attorno ai 18 milioni di euro, sarà lui il dopo-Zapata. Adesso a Sabatini resta il compito più arduo, quello di sostituire Torreira degnamente.L'articolo, ...