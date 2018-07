: In #Crimea c’è stata un’invasione militare, come Italia ha sempre sostenuto in sedi internazionali. No annessione p… - graziano_delrio : In #Crimea c’è stata un’invasione militare, come Italia ha sempre sostenuto in sedi internazionali. No annessione p… - RaiNews : L'Ucraina convoca l'ambasciatore italiano dopo le parole di Salvini sulla Crimea ? - Corriere : Salvini: «Invasione Crimea legittima». Ucraina convoca l’ambasciatore italiano -

L'ambasciatore italiano aè stato convocato per domani dal ministero degli Esteri ucraino.In arrivo una protesta per le affermazioni rese dal ministroal Washington Post. Nell'intervistaaveva giudicato legittima l'annessione dellada parte della Russia e bollato come "una falsa rivoluzione" le manifestazioni che nel 2014 provocarono un cambio ai vertici politici ucraini. "Una posizione -afferma- non basata sui fatti e contraria alle norme internazionali".(Di domenica 22 luglio 2018)