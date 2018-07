Salvini legittima l' annessione della Crimea | l' Ucraina convoca l' ambasciatore

Si può sostenere - come fa Salvini - che l'annessione alla Russia della Crimea è legittima? : ... punto 2 del memorandum , veniva garantito l'impegno da parte di Russia, Usa e Regno Unito 'a evitare qualsiasi minaccia o uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica ...

Salvini : 'L'annessione russa della Crimea è legittima. In Africa serve piano Marshall' : Vogliamo cambiare la sua economia, la sua politica, la fiscalità e le politiche agricole. Ad esempio, cambierei immediatamente la direttiva sulle banche. Dal canto nostro, stiamo facendo di tutto per ...

Salvini al Washington Post : "Avvicinamento tra Trump e Putin positivo per Italia ed Europa. Annessione della Crimea legittima" : "Il vertice fra Donald Trump e Vladimir Putin è una buona notizia per l'Italia e per l'Europa". A dirlo al Washington Post è il ministro dell'interno Matteo Salvini, in una lunga intervista. "È stato un segnale molto positivo", ha risPosto il vice premier quando gli è stato chiesto cosa pensava del bilaterale."Hanno accusato il suo partito di aver ricevuto fondi dalla Russia", gli chiede il giornalista. Lui risponde ...

Legittima difesa - Civati : “Salvini marcia sulla paura - armare le persone le rende più insicure” : Il fondatore di Possibile Pippo Civati ha criticato le proposte di riforma della legge sulla Legittima difesa: "Tutto questo fa parte del 'pacchetto paura'. Noi sappiamo, i dati ce lo dicono, che questo non è un Paese violento come altri, in cui le statistiche su furti e rapine sono in calo da anni".Continua a leggere

Salvini : “L’annessione russa della Crimea è legittima. Per l’Africa serve un piano Marshall” : Dal «piano Marshall per l’Africa», al «progetto di un fronte sovranista europeo», fino alla «legittimità dell’annessione della Crimea da parte della Russia». È un’intervista fiume, quella del vice premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini al Washington Post, in cui il leader leghista traccia la linea d’orizzonte del governo giallo verde, del s...

Legittima difesa - M5s frena ma Salvini assicura : "No liberalizzazione armi" : Il ministro della Giustizia Bonafede: "Le presunte relazioni tra l'intento riformatore e gli interessi economici delle aziende produttrici di armi sono infondate illazioni"

I grillini vogliono fermare Matteo Salvini : niente riforma legittima difesa : I primi nodi vengono al pettine. Lega e M5S sono incompatibili. Differenti le visioni. Matteo Salvini è l’uomo del fare

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 luglio : Il premier si racconta e risponde su tutto : la nuova mossa con l’Ue sui migranti - i rapporti con Di Maio - Grillo (“MI disse : ‘tu sei quello normale’”) e Salvini - la legittima difesa e il condono : L’intervista “Per gestire sbarchi e migranti serve un comitato di crisi Ue” Parla il premier – Per la prima volta il presidente del Consiglio si racconta: “Ho sempre votato centrosinistra, il mio modello è Aldo Moro” di Marco Travaglio Nomine Rai lottizzata come sempre, un ex Mediaset in Vigilanza Patto maggioranza-opposizioni: c’è un posto in Cda per tutti Al Copasir Guerini (Pd), il giornalista del Biscione sorveglia Viale ...

Legittima difesa - gelo M5s-Lega/ Conte : "Governo non incita a uso armi". Salvini : "No liberalizzazione" : Legittima difesa: Ministro Bonafede frena Salvini, "no liberalizzazione armi. Competenze mie non del Viminale". Scontro nel Governo Lega-M5s: FI, "schiaffo a elettori centrodestra"(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 23:29:00 GMT)

Legittima difesa - M5s frena ma Salvini assicura : 'No liberalizzazione armi' : La riforma della Legittima difesa, che ha iniziato il suo percorso in commissione al Senato, crea atriti tra le due forze al governo. Per la Lega si tratta di un vero e proprio cavallo di battaglia, ...

Legittima difesa - Salvini : “Perfetta sintonia con ministro Bonafede. Non si parla di liberalizzazione di armi” : “Sono in perfetta sintonia con il ministro Bonafede“. Lo ha detto Matteo Salvini ai cronisti alla Camera sulle posizione M5s sulla Legittima difesa. “Anzi -aggiunge il ministro dell’Interno- sosteniamo insieme la battaglia per far scontare la pena nei paesi di provenienza agli stranieri nelle nostre carceri”. L'articolo Legittima difesa, Salvini: “Perfetta sintonia con ministro Bonafede. Non si parla di ...

