Salute | il cuore femminile “trascurato” dopo l’infarto

Una regolare attività sessuale incide positivamente sulla Salute del nostro cuore : Una regolare attività sessuale è benefica per la nostra salute e in particolar modo per quella del nostro cuore. Secondo la presidente della Federazione francese di cardiologia, Claire Mounier-Vehier, infatti, l'attività regolare di coppia è un elemento di estrema importanza per la qualità della vita in generale, anche nei pazienti con problemi in ambito cardiaco. Rapporti sessuali e salute del cuore La Federazione francese di cardiologia ha ...

Salute : fare sesso fa bene al cuore : fare sesso fa bene al cuore. Può sembrare scontato se si pensa al cuore inteso come amore e sentimenti, ma in questo caso le emozioni non c’entrano: l’attività sessuale ha effetti benefici sul nostro muscolo cardiaco. Lo affermano, in una nota, i medici della Federazione francese di Cardiologia, consapevoli che l’estate sia sicuramente la stagione migliore per ravvivare i rapporti a due. “I benefici di un’attività ...

Salute : bocciati multivitaminici e minerali “salva-cuore” : Duro colpo agli integratori ‘salva–cuore‘. Assumere multivitaminici e minerali ad hoc non previene infarto, ictus o morte cardiovascolare, secondo una nuova analisi di 18 studi pubblicati su ‘Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes’, rivista dell’American Heart Association. “Abbiamo valutato meticolosamente le evidenze scientifiche“, ha affermato l’autore principale Joonseok Kim, ...

Salute : cuore e polmoni a rischio? Scoprilo con il progetto SMAC : Si chiama SMAC (Smokers health Multiple Actions) il nuovo programma di screening di Humanitas per la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie polmonari e cardiovascolari legate al fumo, mediante l’esecuzione di alcuni esami una volta all’anno. Il progetto infatti si rivolge sia ai forti fumatori sia agli ex fumatori con età superiore ai 55 anni, con un consumo di un pacchetto di sigarette al giorno per 30 anni (o due pacchetti per 15 ...

Salute - la Banca del Cuore arriva ad Assisi per sensibilizzare la popolazione alla prevenzione cardiovascolare : Riparte il Progetto Nazionale di prevenzione cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da lunedì 11 a mercoledì 13 giugno dalle ore 9 alle ore 19 ...

Salute - infarto e ictus : avere più di 2 figli mette a rischio il cuore delle donne : Uno studio condotto dall’Università di Cambridge e del Nord Carolina ha coinvolto oltre 8000 donne, ed è stato presentato alla conferenza della British Cardiovascular Society a Manchester: in base ai risultati, avere più di 2 figli avrebbe un impatto negativo sulla Salute della donna, in quanto gravidanza e parto determinano conseguenze significative sul sistema cardiovascolare, tanto che, si è osservato, le mamme di 5-6 figli incorrono in ...

World No Tobacco Day - quest'anno il tema è la Salute del cuore : Oggi 31 maggio 2018 ricorre il World No Tobacco Day, la giornata mondiale senza tabacco istituita per la prima volta dall'OMS il 7 aprile 1988. quest'anno il tema scelto sono le malattie cardiovascolari, prima causa di morte nelle società consumatrici di tabacco: nel mondo i fumatori sono pari a 1.1 miliardi, di cui 6 milioni ogni anno muoiono per aver consumato abitualmente tabacco mentre oltre 680.000 decessi sono dovuti all'esposizione ...

La dieta vegetariana fa bene alla Salute del cuore : ecco i benefici : Le diete vegetariane, in particolare quelle vegane, sono associate ad una migliore salute cardiovascolare, secondo un nuovo studio condotto dai ricercatori del Physicians Committee for Responsible Medicine. I ricercatori hanno analizzato molteplici prove cliniche e studi osservazionali e hanno scoperto che i modelli alimentari a base vegetale possono prevenire e anche annullare l’aterosclerosi (irrigidimento e perdita di elasticità delle pareti ...

Salute : ricercatori fanno ‘danzare’ le cellule del cuore in provetta : Grazie a un supporto in grafene che riesce a modulare la luce, un gruppo di ricercatori della University of California e’ riuscita a far muovere a comando cellule cardiache sviluppate in provetta. La nuova tecnica, descritta in un articolo pubblicato sulla rivista Science in Advance, e’ stata messa a punto da un gruppo di lavoro guidato da Alex Savchenko, PhD, ricercatore nel Dipartimento di Pediatria della UC San Diego School of ...