Mosca chiede agli Usa di rilasciare la 29enne russa Maria, fermata a Washington con l'accusa di spionaggio e cospirazione. E' "inaccettabile", dice il ministro degli Esteri russo, Lavrov, chiedendone l'immediata scarcerazione. La richiesta è stata fatta al telefono all'omologo americano, Pompeo. Per gli Usa,la donna sarebbe un agente non registrato del governo russo,che ha lavorato per un rappresentante legato al Cremlino con lo scopo di infiltrarsi in organizzazioni politiche americane.(Di domenica 22 luglio 2018)